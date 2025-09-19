scorecardresearch
 

Feedback

एअर इंडिया क्रैश: अहमदाबाद हादसे में चार परिवारों ने बोइंग और हनीवेल पर अमेरिका में किया केस

यह हादसा जून में अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के टेकऑफ के तुरंत बाद हुआ था. विमान में 229 यात्री और 12 क्रू थे, लेकिन केवल एक यात्री ही बच पाया. अब चार पीड़ित परिवारों ने अमेरिका में बोइंग और हनीवेल पर केस किया है, आरोप है कि खराब फ्यूल कटऑफ स्विच की वजह से हादसा हुआ.

Advertisement
X
एअर इंडिया का विमान अहमदाबाद में उड़ान के तुरंत बाद क्रैश कर गया था. (File Photo)
एअर इंडिया का विमान अहमदाबाद में उड़ान के तुरंत बाद क्रैश कर गया था. (File Photo)

अहमदाबाद में जून महीने हुए एअर इंडिया के बड़े विमान हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई थी. अब इन पीड़ितों के परिवारों ने अमेरिका के डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और पार्ट्स सप्लायर हनीवेल के खिलाफ केस दर्ज कराया है. यह केस मंगलवार को दायर किया गया और हादसे में जान गंवाने वालों के लिए न्याय की मांग की गई है. साथ ही, यह सवाल भी उठा है कि आखिर इस हादसे की असली वजह क्या थी, क्योंकि जांच अभी जारी है.

परिवारों का आरोप है कि फ्यूल कटऑफ स्विच, जिसे हनीवेल ने डिजाइन किया और बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में लगाया गया, वही इस हादसे की असली वजह बना. उनका कहना है कि टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही इंजन ने अचानक थ्रस्ट खो दिया, क्योंकि यह स्विच सही तरीके से काम नहीं कर रहा था. यह केस टेक्सास की लानियर लॉ फर्म संभाल रही है. केस करने वाले परिवार भारत और यूके के नागरिक हैं और इनमें कांता बेन धीरुभाई पाघडाल, नाव्या चिराग पाघडाल, कुबरभाई पटेल और बाबीबेन पटेल के परिजन शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: इंदौर जा रही Air India की फ्लाइट को हवा में लेना पड़ा यू-टर्न, इंजन में आग लगने के बाद दिल्ली लौटी

सम्बंधित ख़बरें

Jewar airport
जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की आ गई तारीख, 45 दिनों में शुरू होगी पहली फ्लाइट, जानें खासियत 
Kathmandu Airport is open, special flights for Indians have started.
काठमांडू एयरपोर्ट खुला, भारतीयों की वापसी का क्या प्लान?  
कैंपबेल विल्सन ने कहा कि समय पर उड़ान और ग्राहक संतोष में सुधार हुआ (Photo: PTI)
'जितनी बड़ी एयरलाइन, उतनी दिक्कतें आना स्वाभाविक...', बोले एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन 
Air India Flight
Delhi से Indore जा रही फ्लाइट के इंजन में लगी आग! 
Air India
इंदौर जा रही Air India की फ्लाइट को हवा में लेना पड़ा यू-टर्न, इंजन में आग लगने के बाद दिल्ली लौटी 

यह फ्लाइट लंदन गैटविक जा रही थी और इसमें 229 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे लेकिन यह हादसा इतना गंभीर था कि केवल एक ही यात्री जिंदा बच पाया. इतना ही नहीं, विमान जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेकऑफ के बाद क्रैश हुआ तो जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हो गई.

Advertisement

परिवारों का दावा – 'इनएडवर्टेंट फ्यूल कटऑफ'

परिवारों ने कहा कि फ्यूल कटऑफ स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म या तो खराब था या गायब. यह मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि गलती से स्विच हिल न पाए और सुरक्षित रहे. केस में दावा किया गया कि डिजाइन ऐसा था कि कॉकपिट में सामान्य गतिविधि के दौरान भी यह स्विच गलती से मूव हो सकता था.

फाइलिंग में कहा गया, "बोइंग और हनीवेल को इस खतरे के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया." इसमें 2018 की यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) की एडवाइजरी का जिक्र भी है, जिसमें ऑपरेटर्स को स्विच की जांच करने को कहा गया था. हालांकि, यह जांच अनिवार्य नहीं थी और परिवारों का आरोप है कि एअर इंडिया ने यह जांच कभी नहीं की.

यह भी पढ़ें: Air India के विमान में फिर आई खराबी, केबिन में temperature बढ़ने पर भुवनेश्वर-दिल्ली फ्लाइट रद्द

विमान क्रैश मामले की जांच अभी जारी

भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) ने अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है. हालांकि, जुलाई में जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि टेकऑफ के तुरंत बाद इंजन का फ्यूल फ्लो बंद हो गया था. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में भी पायलट्स की कन्फ्यूजन दर्ज हुई.

जुलाई में यूएस एफएए एडमिनिस्ट्रेटर ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा था कि उन्हें भरोसा है कि इस हादसे के पीछे न तो कोई मैकेनिकल खराबी थी और न ही फ्यूल कंट्रोल सिस्टम का गलती से मूव होना. कई एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि फ्यूल कटऑफ स्विच लोकेशन और डिजाइन के कारण गलती से फ्लिप होना संभव नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement