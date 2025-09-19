scorecardresearch
 

दिल्ली से मुंबई तक iPhone 17 का जुनून... रात 12 बजे से मॉल के बाहर खड़े दिखे दीवाने

दिल्ली के साकेत में एक मॉल के बाहर लोग आधी रात से ही iPhone 17 खरीदने के लिए कतार में खड़े हो गए. यह लंबी लाइन इस नए फोन की लोकप्रियता और ग्राहकों के उत्साह को दिखाती है.

दिल्ली के सेलेक्ट सिटी मॉल बाहर लोगों हुजूम (Photo: ITG)
दिल्ली के सेलेक्ट सिटी मॉल बाहर लोगों हुजूम (Photo: ITG)

आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐतिहासिक पल आया है, क्योंकि Apple ने आखिरकार अपना iPhone 17 लॉन्च कर दिया है. लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था. इस फोन को लेकर लोगों में ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है कि गुरुवार शाम से ही लंबी-लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं. दिल्ली और मुंबई कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईफोन को लेकर लोगों कितना ज्यादा क्रेज है.

iPhone 17

दिल्ली के साउथ दिल्ली में स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल, साकेत में लोग iPhone 17 खरीदने के लिए आधी रात 12 बजे से कतार में खड़े हो गए. यह घटना वसंत कुंज के पास हुई है, जहां ग्राहक फोन खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. 

Apple iPhone 17 Pro की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है. (Photo: Reuters)

फोन खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइन इसलिए लगी है क्योंकि लोग नए आईफोन मॉडल को पाने के लिए उत्साहित हैं. लोगों में iPhone 17 के लिए जबरदस्त उत्साह देखा गया है. वे रात के 12 बजे से ही मॉल के बाहर खड़े हो गए ताकि सुबह फोन लॉन्च होते ही उसे खरीद सकें. इस तरह की कतारें अक्सर नए और लोकप्रिय प्रोडक्ट्स के लॉन्च के दौरान देखी जाती हैं.

बांद्रा के एप्पल शोरूम के बाहर हुजूम

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित Apple शोरूम के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े नज़र आए. कुछ लोग 7 से 8 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, वहीं कई उपभोक्ताओं ने पहले से बुकिंग कर रखी थी. दिलचस्प बात यह रही कि जिनका बुकिंग नहीं हो पाया, वे भी उम्मीद में लाइन में लगे थे कि शायद उन्हें भी iPhone 17 मिल जाए.

मुंबई के BKC स्थित कंपनी के स्टोर पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े... 

लोगों को इस फोन में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इसका नया और आकर्षक कलर वेरिएंट लग रहा है. इसके अलावा लंबा बैटरी बैकअप और बेहतर कैमरा क्वालिटी ने युवाओं से लेकर बिज़नेस क्लास तक, हर किसी का ध्यान खींच लिया है. iPhone 17 के लॉन्च ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में Apple का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

