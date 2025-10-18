scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदते समय युआन में भुगतान शुरू कर दिया, जो डॉलर प्रभुत्व को चुनौती देने की दिशा में अहम कदम है. वहीं, लुधियाना–दिल्ली गरीब रथ ट्रेन में आग लगी, अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से भारत के क्वाड समिट में शामिल होने की अपील की, अफगान क्रिकेटरों की पाकिस्तान हमले में मौत और पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता की खबरें भी सामने आई हैं.

पाक‍िस्तान के हमले में 3 अफगानी क्रिकेटर्स की मौत हो गई है. ( Photo: X/@ACBofficials)
चाइनीज करेंसी में रूसी तेल का पेमेंट... क्या बिना BRICS करेंसी के भारत-चीन-रूस ने ट्रंप के डॉलर डॉमिनेंस को चुनौती दे दी?

पिछले दिनों इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट से एक खबर महत्वपूर्ण थी. रिपोर्ट के अनुसार अब रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने चीन की मुद्रा युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया है. यानी कि भारत कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है लेकिन रूस को पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में कर रहा है. ये डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने एक बड़ी कोशिश है.

लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हुआ हादसा

लुधियाना से दिल्ली जा रही अमृतसर–सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन (नंबर - 12204) में शनिवार सुबह सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास आग लगने की घटना सामने आई. ट्रेन सरहिंद स्टेशन से निकलकर मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि यात्रियों ने एक कोच से धुआं उठते देखा. तुरंत ट्रेन को रोका गया और रेलकर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया.

'भारत में होने वाले QUAD समिट में हिस्सा लें ट्रंप...', अमेरिकी सांसदों ने US प्रेसिडेंट से की अपील

अमेरिका के द्विदलीय सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि वे भारत में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट सहित एशिया की अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में व्यक्तिगत रूप से शामिल हों. इस पहल का नेतृत्व हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी के रैंकिंग मेंबर प्रतिनिधि ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स ने किया है.

'पाकिस्तान से कोई क्रिकेट नहीं, मुल्क पर हमला बर्दाश्त नहीं...' PAK के अटैक में क्रिकेटरों की मौत पर एक्शन में अफगानिस्तान बोर्ड

पाकिस्तान के हमले में अफगान‍िस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई है. यह हृदयविदारक घटना पक्त‍िका प्रांत के उरगुन जिले में हुई, जहां पाकिस्‍तानी हमले में अफगान क्रिकेटर कबीर, सिबगातुल्‍ला और हारून सहित आठ लोगों की मौत हो गई. वहीं सात अन्‍य घायल हुए हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) एक्शन में आ गया है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान की जंग रोकने के लिए कतर में बड़ी मीटिंग, PAK प्रतिनिधि दोहा पहुंचा

पाकिस्तान का उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दोहा पहुंच गया है ताकि अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात के साथ वार्ता शुरू की जा सके. इस प्रतिनिधिमंडल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया एजेंसी के प्रमुख आसिम मलिक शामिल हैं. इस बीच, काबुल से अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद और खुफिया विभाग के प्रमुख अब्दुल हक वसीक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दोहा पहुंचने वाला है.

