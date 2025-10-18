scorecardresearch
 

Feedback

लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हुआ हादसा

पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर सुबह अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई. रेलवे और पुलिस टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित अन्य डिब्बों में शिफ्ट किया और आग पर काबू पा लिया. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

Advertisement
X
ट्रेन पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर थी जब आ लग गई. (Photo- Screengrab)
ट्रेन पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर थी जब आ लग गई. (Photo- Screengrab)

लुधियाना से दिल्ली जा रही अमृतसर–सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन (नंबर - 12204) में शनिवार सुबह सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास आग लगने की घटना सामने आई. ट्रेन सरहिंद स्टेशन से निकलकर मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि यात्रियों ने एक कोच से धुआं उठते देखा. तुरंत ट्रेन को रोका गया और रेलकर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया.

स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंच गईं. यात्रियों को सुरक्षित रूप से शिफ्ट किया गया. उन्होंने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. हालांकि, एक महिला यात्री घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

घूसखोर DIG भुल्लर के घर छापेमारी, करोड़ों रुपये कैश बरामद, देखें 
DIG HS Bhullar Corruption Case
7.5 करोड़ कैश, 2.5 KG सोना, करोड़ों की संपत्ति... 'घूसखोर' IPS का 'काला साम्राज्य' बेनकाब 
घूसखोर DIG भुल्लर के पास करोड़ों का कैश कहां से आया? देखें विशेष 
Millions extorted under the guise of service water? Corrupt DIG arrested.
घूसखोर DIG के घर कुबेर का खजाना! 7.5 करोड़ कैश, ढाई किलो सोना जब्त 
पंजाब के डीआईजी के ठिकानों पर छापेमारी (Photo: PTI)
7 करोड़ कैश, 2.5 KG गोल्ड, लग्जरी घड़ियां... पंजाब DIG के ठिकानों से CBI को क्या-क्या मिला 

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7.30 बजे हुई. जैसे ही आग का पता चला, रेलवे कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित डिब्बे को खाली कराया और फायर टीमों की मदद से आग पर काबू पाया गया. उन्होंने कहा कि आग सीमित हिस्से में थी और उसे जल्द ही बुझा लिया गया.

Advertisement

रेलवे के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, "अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) के एक कोच में सरहिंद स्टेशन पर आग देखी गई. रेलवे अधिकारियों ने तुरंत यात्रियों को अन्य कोचों में शिफ्ट किया और आग बुझा दी गई. किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ. ट्रेन जल्द ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होगी."

फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. रेलवे और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और ट्रैक को फिर से चालू करने की प्रक्रिया चल रही है. यात्रियों को थोड़ी देरी के बाद ट्रेन को फिर से रवाना करने की तैयारी की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement