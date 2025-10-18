लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हुआ हादसा

लुधियाना से दिल्ली जा रही अमृतसर–सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन (नंबर - 12204) में शनिवार सुबह सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास आग लगने की घटना सामने आई. ट्रेन सरहिंद स्टेशन से निकलकर मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि यात्रियों ने एक कोच से धुआं उठते देखा. तुरंत ट्रेन को रोका गया और रेलकर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया.

स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंच गईं. यात्रियों को सुरक्षित रूप से शिफ्ट किया गया. उन्होंने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. हालांकि, एक महिला यात्री घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7.30 बजे हुई. जैसे ही आग का पता चला, रेलवे कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित डिब्बे को खाली कराया और फायर टीमों की मदद से आग पर काबू पाया गया. उन्होंने कहा कि आग सीमित हिस्से में थी और उसे जल्द ही बुझा लिया गया.

रेलवे के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, "अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) के एक कोच में सरहिंद स्टेशन पर आग देखी गई. रेलवे अधिकारियों ने तुरंत यात्रियों को अन्य कोचों में शिफ्ट किया और आग बुझा दी गई. किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ. ट्रेन जल्द ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होगी."

फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. रेलवे और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और ट्रैक को फिर से चालू करने की प्रक्रिया चल रही है. यात्रियों को थोड़ी देरी के बाद ट्रेन को फिर से रवाना करने की तैयारी की जा रही है.

