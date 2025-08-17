Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: देश और पड़ोसी इलाके इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक हलचलों से प्रभावित हैं. जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत और कई घर मलबे में दब गए, वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया. इस बीच, अमेरिका ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार वार्ता पर ट्रेड टीम की होने वाली भारत यात्रा को टाल दी. अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी नेपाल रवाना हुए, जहां वे राष्ट्रपति पौडेल और प्रधानमंत्री केपी ओली से मुलाकात कर कनेक्टिविटी और सहयोग पर बातचीत करेंगे. पढ़ें आज सुबह की अहम खबरें...

J&K: किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई घर

जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले में भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना सामने आई है. बादल फटने से कई घर मलबे और बाढ़ के पानी में दब गए. इस घटना से गांव का बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया और जमीन और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है. राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और लगातार हालात को संभालने की कोशिशें जारी हैं.

दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर, हथिनीकुंड और वज़ीराबाद बैराज से छोड़ा गया पानी

देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर ख़तरे के निशान के करीब पहुंच गया है. शनिवार शाम करीब 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 205.11 मीटर दर्ज किया गया, जबकि ख़तरे का निशान 205.33 मीटर है. हथिनकुंड बैराज से हर घंटे लगभग 36,000 क्यूसेक और वज़ीराबाद बैराज से 44,320 क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है.

ट्रंप टैरिफ से राहत नहीं! अमेरिकी ट्रेड टीम ने टाल दी भारत की यात्रा, 25 अगस्त को दिल्ली में होनी थी मीटिंग

अमेरिका ने भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौर की वार्ता को टाल दिया है. ये बैठक दिल्ली में 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक होनी थी. एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी कि इस वार्ता को संभवत: पुनर्निर्धारित किया जाएगा. अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% यानि कुल 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होंगे.

ढोल-नगाड़ों और भारत माता के जयकारे... शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी पर दिल्ली में हुआ भव्य स्वागत

भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं. रविवार रात उनका विमान दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरा, जहां CM रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो वैज्ञानिकों और बड़ी संख्या में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. उन्होंने हाल में ही 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे.

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के विरोध में नागा समुदाय, मणिपुर के राज्यपाल ने शांति की अपील की

भारत सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवागमन व्यवस्था समाप्त करने की योजना बनाई है. बाड़ निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा है. इस बीच, मणिपुर के नागा समुदाय सहित पूर्वोत्तर के अन्य समूहों ने भारत सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है, इसके जवाब में राज्यपाल ने शांति बनाए रखने की अपील की है.

PM केपी ओली के भारत दौरे को लेकर हलचल, नेपाल जा रहे विदेश सचिव विक्रम मिसरी

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी रविवार को नेपाल में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और PM के पी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी, विकास सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करना है. ये दौरा नेपाल-भारत साझेदारी को आगे बढ़ाने और PM ओली की संभावित भारत यात्रा की तैयारी से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----