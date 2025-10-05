scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 05 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

मोहन भागवत ने अखंड भारत का संकल्प दोहराया (Photo: PTI)
मोहन भागवत ने अखंड भारत का संकल्प दोहराया (Photo: PTI)

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 05 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से रविवार का दिन काफी अहम रहा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि आज जोखिम उठाने और जोखिम कम करने की गतिविधियां एक साथ हो रही हैं, जिससे नीति-निर्माताओं के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. वहीं, मध्य प्रदेश में 'जानलेवा' कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है. छिंदवाड़ा के बाद अब बैतूल जिले में भी 2 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है. दोनों बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई. जानकारी के मुताबिक, दोनों बच्चों का इलाज डॉ. प्रवीन सोनी ने किया था. दोनों बच्चों को कोल्ड्रिफ (Coldrif) कफ सिरप दी गई थी. बता दें कि बैतूल के पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा में खतरनाक कफ सिरप पीने से कुल 14 बच्चों की मौत हो चुकी है.

1) 'हमारा एक कमरा किसी ने हथिया लिया, वहां फिर डेरा डालना है...', मोहन भागवत ने फिर दोहराया अखंड भारत का संकल्प

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश के सतना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास ने भी जब आंखें खोली तो हम उसे उन्नत स्वरूप में ही दिखे. उससे पहले हमारे ऋषि-मुनियों ने इस सत्य को खोजा और इसके आधार पर एक पूरे राष्ट्र को बनाया.

2) 'अब कॉन्टैक्टलेस वॉर का समय है', बोले जयशंकर, टैरिफ विवाद पर कहा- जल्द होगा समाधान

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि आज जोखिम उठाने और जोखिम कम करने की गतिविधियां एक साथ हो रही हैं, जिससे नीति-निर्माताओं के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.

3) MP में ‘जानलेवा’ कफ सिरप का कहर जारी! छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में 2 बच्चों ने गंवाई जान, अब तक 16 की मौत

मध्य प्रदेश में 'जानलेवा' कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है. छिंदवाड़ा के बाद अब बैतूल जिले में भी 2 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है. दोनों बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई. जानकारी के मुताबिक, दोनों बच्चों का इलाज डॉ. प्रवीन सोनी ने किया था. दोनों बच्चों को कोल्ड्रिफ (Coldrif) कफ सिरप दी गई थी. बता दें कि बैतूल के पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा में खतरनाक कफ सिरप पीने से कुल 14 बच्चों की मौत हो चुकी है.

4) 'अपने ही लड़ाकू विमानों के मलबे में...' तिलमिलाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की भारत को गीदड़भभकी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी गीदड़ भभकियों के लिए जाने जाते हैं. दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति के बीच उन्होंने एक बार फिर भारत को लेकर इसी तरह का बयान दिया है.

5) EVM पर रंगीन फोटो से लेकर 100% वेबकास्टिंग तक... बिहार चुनाव में पहली बार दिखेंगे ये बड़े बदलाव

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे सुधार पहली बार लागू किए जा रहे हैं, जो देशभर के लिए उदाहरण बनेंगे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने पटना में दो दिवसीय दौरे के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग की 30 पहलों में से कई का प्रयोग सबसे पहले बिहार में किया जा रहा है, जबकि 17 नए कार्यकारी उपाय आने वाले चुनाव और मतगणना प्रक्रिया में लागू होंगे.

