EVM पर रंगीन फोटो से लेकर 100% वेबकास्टिंग तक... बिहार चुनाव में पहली बार दिखेंगे ये बड़े बदलाव

बिहार में चुनाव सुधारों का नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें ईवीएम पर रंगीन फोटो से लेकर 100% वेबकास्टिंग जैसी तकनीकी शामिल हैं.ये बदलाव चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए किए गए हैं. इससे मतदाताओं को बेहतर सुविधा और चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी.

CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे (File Photo: PTI)
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे सुधार पहली बार लागू किए जा रहे हैं, जो देशभर के लिए उदाहरण बनेंगे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने पटना में दो दिवसीय दौरे के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग की 30 पहलों में से कई का प्रयोग सबसे पहले बिहार में किया जा रहा है, जबकि 17 नए कार्यकारी उपाय आने वाले चुनाव और मतगणना प्रक्रिया में लागू होंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बीएलओ (BLO) को अब आधुनिक स्मार्ट आईडी कार्ड दिए गए हैं, ताकि जब वे मतदाताओं से मिलें, तो लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें. मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन मतदान बूथ के बाहर जमा करने होंगे. इसके लिए स्वदेशी कबूतरखाना शैली के या छोटे जूट बैग तैयार किए जाएंगे, जिनमें मोबाइल सुरक्षित रखे जा सकेंगे.

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अब देश के किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे. इसके साथ ही वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पहली बार बिहार से लागू किया जा रहा है. मतदान केंद्रों के पास अब प्रत्याशियों के लिए सुविधा टेबल 100 मीटर की दूरी पर लगाने की अनुमति होगी, जबकि पहले यह दूरी 150 मीटर थी.

वोटिंग की शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग

अब से हर मतदान केंद्र पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी. इससे मतदान प्रतिशत, वोटिंग ट्रेंड और अन्य आंकड़ों को सटीकता और तेजी से जुटाया जा सकेगा.

EVM पर अब रंगीन फोटो और बड़े अक्षर

चुनाव आयोग ने बताया कि अब EVM पर चिपके बैलेट पेपर में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी. उम्मीदवारों के नाम मोटे और बड़े अक्षरों में छपेंगे, ताकि मतदाता उन्हें आसानी से पहचान सकें.

पोस्टल बैलेट की गिनती में नया नियम

एक और महत्वपूर्ण सुधार यह है कि पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम की अंतिम गिनती से 2 राउंड पहले पूरी की जाएगी. इससे मतगणना प्रक्रिया और परिणामों की सटीकता बढ़ेगी.

पारदर्शी और समावेशी चुनाव की दिशा में कदम

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इन सभी सुधारों का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करना है. इन बदलावों के साथ बिहार न केवल चुनाव सुधारों की प्रयोगशाला बनेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरे देश में इन सुधारों को लागू करने की दिशा भी तय करेगा.

