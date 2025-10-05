scorecardresearch
 

'अपने ही लड़ाकू विमानों के मलबे में...' तिलमिलाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की भारत को गीदड़भभकी

इससे पहले पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि भारत के रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना बयानों ने स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश की है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी गीदड़ भभकी (Photo: PTI)
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी गीदड़ भभकी (Photo: PTI)

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी गीदड़ भभकियों के लिए जाने जाते हैं. दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति के बीच उन्होंने एक बार फिर भारत को लेकर इसी तरह का बयान दिया है.

ख्वाजा आसिफ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में दबेगा. आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण अल्लाह के नाम पर हुआ है और हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं. इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में दफ्न होगा.

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि भारत की सरकार अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है और जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके.

दरअसल भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने इससे पहले कहा था कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे नक्शे में रहना है या नहीं. अगर अपनी जगह बनानी है, तो उसे आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा. इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं. भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं, तो दोनों देश मिट जाएंगे.

पाकिस्तान सेना ने कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी. अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा. हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे.

बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी और Pok मे आतंकी ठिकानों पर हमला कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था. उसके बाद से पाकिस्तान बिना किसी सबूत के अपनी जीत का दावा करता रहा है. सैटेलाइट तस्वीरों से भारतीय हमलों की पुष्टि हुई थी.

