Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 05 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान केन्या और जापान के कोचेज़ को आवारा कुत्तों ने काट लिया. बिहार में भाजपा की मेनिफेस्टो कमिटी रविवार से ‘सुझाव यात्रा’ शुरू करेगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप देने की नींव रखेगी.

कुत्तों ने पहले विदेशी कोचेज़ को काटा फिर सुरक्षाकर्मियों पर भी हमला कर दिया. (Photo: Representational)
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान केन्या और जापान के कोचेज़ को आवारा कुत्तों ने काट लिया. बिहार में भाजपा की मेनिफेस्टो कमिटी रविवार से ‘सुझाव यात्रा’ शुरू करेगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप देने की नींव रखेगी. अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती के आदेश पर रोक लगा दी है. नेपाल में शुक्रवार शाम से लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे देश में जनजीवन प्रभावित हो गया है. काठमांडू से जुड़ी सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का शनिवार को बीकानेर में लंबी बीमारी के बाद 62 साल की उम्र में निधन हो गया. पढ़िए रविवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

World Para Athletics Championships: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2 विदेशी कोचों को कुत्तों ने काटा

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान केन्या और जापान के कोचों को आवारा कुत्तों ने काट लिया. दोनों कोचों को तुरंत एथलीट मेडिकल रूम में प्राथमिक उपचार दिया गया और इसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाकर पूरी ट्रीटमेंट दी गई. MCD ने स्टेडियम में चार टीमें तैनात की हैं ताकि ऐसे हादसे फिर से न हों.

बिहार में बीजेपी की 'सुझाव यात्रा' का आज से आगाज, करोड़ों लोगों की राय से तैयार करेगी मेनिफेस्टो

बिहार में भाजपा की मेनिफेस्टो कमिटी रविवार से ‘सुझाव यात्रा’ शुरू करेगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप देने की नींव रखेगी. ये यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी. इस यात्रा के तहत पार्टी घर-घर जन संपर्क अभियान चलाएगी, और किसानों, छात्रों और महिलाओं से फीडबैक लेकर बिहार के लिए अपना घोषणापत्र तैयार करेगी.

ट्रंप को अदालत से एक और बड़ा झटका, पोर्टलैंड में सेना की तैनाती पर लगी रोक

अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती के आदेश पर रोक लगा दी है. ये आदेश यूएस डिस्ट्रिक्ट जज करिन इम्मरगट ने दिया, जो ख़ुद ट्रंप के पहले कार्यकाल में नियुक्त हुई थीं. ओरेगन की अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम को अदालत में चुनौती दी थी.

एयरपोर्ट्स ठप, स्कूल-दफ्तर बंद और हाईवे ब्लॉक... नेपाल में 24 घंटे से हो रही बारिश ने मचाई तबाही, देशभर में दो दिन की छुट्टी

नेपाल में शुक्रवार शाम से लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे देश में जनजीवन प्रभावित हो गया है. काठमांडू से जुड़ी सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक हैं. एयरपोर्ट्स और आंतरिक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने अगले 2 दिन तक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की और लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का निधन, अशोक गहलोत बोले- ये व्यक्तिगत क्षति

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का शनिवार को बीकानेर में लंबी बीमारी के बाद 62 साल की उम्र में निधन हो गया. राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उनके निधन पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि डूडी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है. डूडी 2013 से 2018 तक राजस्थान में बीजेपी शासन के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे.

TOPICS:

