World Para Athletics Championships: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2 विदेशी कोचों को कुत्तों ने काटा

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान केन्या और जापान के कोचों को आवारा कुत्तों ने काट लिया. दिल्ली MCD ने चार टीमें तैनात कर सुरक्षा बढ़ाई. दोनों कोचों को अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया गया.

कुत्ते ने एक महिला कोच को भी काट लिया. (Photo: Representational)
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान दो विदेशी कोच को आवारा कुत्तों ने काट लिया. ये कोच केन्या और जापान के थे. इस घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने स्टेडियम में चार टीमें तैनात की हैं ताकि ऐसे हादसे फिर से न हों.

केन्याई कोच डेनिस मरागिया स्टेडियम के प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के बाहर अपने एथलीट से बात कर रहे थे, तभी एक आवारा कुत्ता अचानक आया और उन्हें काट लिया. वहीं, जापानी कोच मेइको ओकामत्सु भी अपने एथलीटों के ट्रेनिंग की निगरानी कर रही थीं, जब उन्हें भी कुत्ते ने काट लिया. दोनों कोचों को तुरंत एथलीट मेडिकल रूम में प्राथमिक उपचार दिया गया और इसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाकर पूरी ट्रीटमेंट दी गई. दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है.

एक वरिष्ठ MCD अधिकारी ने बताया कि स्टेडियम में कुल 21 एंट्री गेट हैं और चार टीमों को पहले ही तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. अधिकारी ने बताया कि 25 सितंबर से अब तक स्टेडियम परिसर से 22 आवारा कुत्तों को पकड़ा जा चुका है.

दोनों कोच ने क्या कहा?
केन्याई टीम के प्रतिनिधि जोएल अतुती ने बताया कि डेनिस मरागिया को कॉल रूम के पास अचानक कुत्ते ने काट लिया. कॉल रूम वह क्षेत्र है जहां खिलाड़ी अपने इवेंट से पहले इकट्ठा होते हैं. घटना के तुरंत बाद, स्टेडियम की मेडिकल टीम ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और सभी आवश्यक इलाज दिया.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया था. हालांकि, 22 अगस्त को इस आदेश में संशोधन किया गया. अदालत ने कहा कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी, टीकाकरण और फिर उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा. केवल रैबीज से संक्रमित या संदेहास्पद कुत्तों और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर यह नियम लागू नहीं होगा.

जागरूकता फैलाने की अपील
मेडिकल टीम और MCD की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और आवारा कुत्तों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं. अधिकारियों ने आगाह किया है कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत संबंधित विभागों को दें. इस घटना ने स्टेडियम परिसर में सुरक्षा और आवारा कुत्तों की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया है.

