Aaj ka Love Rashifal 5 December 2025: मकर राशि वाले के प्रियजन खुश रहेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - स्वजनों का घर आगमन होगा. सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. परिचितों के साथ खुशियां साझा करेंगे. घर में शुभ वातावरण बना रहेगा. मन की बात कहने में निसंकोच रहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे.

वृष - वादों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. भावनात्मकता बढ़ेगी.

मिथुन - भावनात्मक प्रयासों में असहज स्थिति से बचें. भावनात्मक संबंधों में साथी को अनसुना करने से बचें. जरूरी चर्चा में धैर्य रखेंगे. एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे. प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर बल बना रहेगा.



कर्क - प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. मित्रों को साथ सहयोग मिलेगा. भावनात्मक संबंधों में सहज होंगे. निजी संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. उत्साह से बात रखेंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा.

सिंह - घर परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. करीबी जनों का भरोसा जीतेंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. मन की बात रख पाएंगे. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे.

कन्या - भावनात्मक चर्चा व प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रियजन से भेंट होगी.



तुला - प्रेम संबंधों में एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करें. भावनात्मक मामलों में अपेक्षित परिणाम न मिलने से असहजता का अनुभव कर सकते हैं. परिजनों की सीख् सलाह मानें. गरिमा गोपनीयता रखें. बैरभाव व संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें. स्वार्थ का त्याग करें.



वृश्चिक - घर का वातावरण आनंदमय बना रहेगा. उमंग उत्साह का माहौल होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. मित्र घनिष्ठ होंगे. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. सबको आदर सम्मान देंंगे.

धनु - अपनों की खुशी की खातिर हरसंभव प्रयास बनाए रखेंगे. स्वाभिमान से समझौता न करें. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. मित्रों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें. भावनात्मक दबाव में न आएं. संबंधों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं.

मकर - प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. दोस्तों के साथ स्मरणीय वक्त बिताएंगे. सुखद सूचनाओं को साझा करेंगे. भावनात्मक पक्ष को बल मिलेगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. आपसी भरोसा बढ़ा रहेगा.

कुंभ - प्रेम स्नेह के मामलों में सहज रहें. जिद व अहंकार में रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. पूर्वाग्रह से बचें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. करीबी वातावरण में अनुकूलन के प्रयास बढ़ाएं. रिश्तों सहजता बनाए रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कह सकते हैं. अन्य की भावनाओं को आहत न करें.

मीन - घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. सूचनाएं साझा करने के अवसर बने रहेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. सबकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता रहेगी.

