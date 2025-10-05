कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का निधन, अशोक गहलोत बोले- ये व्यक्तिगत क्षति

राजस्थान विधानसभा में पूर्व विपक्षी नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का शनिवार को बीकानेर में लंबी बीमारी के बाद 62 साल की उम्र में निधन हो गया. राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उनके निधन पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि डूडी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है.

उनका अंतिम संस्कार बीकानेर में हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और कई विधायकों समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

'व्यक्तिगत क्षति...'

गहलोत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है. गहलोत ने कहा, 'पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीकानेर से सांसद रामेश्वर डूडी का निधन अत्यंत दुखद है. लगभग दो साल की बीमारी के बाद उनका निधन हमेशा गहरा दुःख देगा. ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है.'

उन्होंने कहा कि डूडी ने हमेशा किसानों के कल्याण के लिए काम किया. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य नेताओं ने भी डूडी के निधन पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

लंबे वक्त से थे बीमार

आपको बता दें कि डूडी लंबे वक्त से बीमार थे. वह साल 2023 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद डूडी दो साल से ज्यादा वक्त तक कोमा में थे. उन्होंने बीकानेर में अपने निवास पर अंतिम सांस ली, जिस निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने 1999-2004 तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था. डूडी 2013 से 2018 तक राजस्थान में बीजेपी शासन के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे. उनकी पत्नी सुशीला डूडी कांग्रेस विधायक हैं.

