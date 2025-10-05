scorecardresearch
 

Feedback

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का निधन, अशोक गहलोत बोले- ये व्यक्तिगत क्षति

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि डूडी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है.

Advertisement
X
अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता के निधन पर जताया दुख. (Photo: ITG)
अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता के निधन पर जताया दुख. (Photo: ITG)

राजस्थान विधानसभा में पूर्व विपक्षी नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का शनिवार को बीकानेर में लंबी बीमारी के बाद 62 साल की उम्र में निधन हो गया. राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उनके निधन पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि डूडी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है.

उनका अंतिम संस्कार बीकानेर में हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और कई विधायकों समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

'व्यक्तिगत क्षति...'

सम्बंधित ख़बरें

Childrens deaths linked to cough syrup; toxic substance found.
क्या कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत? देखें अब तक की जांच में क्या पता चला 
gajendra singh khimsar
'बच्चों की मौत कफ सिरप से नहीं, बल्कि...', राजस्थान के चिकित्सा मंत्री बोले- जांच में सही पाई गई दवा 
राजस्थान में जहरीली सिरप का कहर जारी.(Photo:Screengrab)
कफ सिरप पिलाने के बाद बेटे को नहीं आया होश... 3 बच्चों की मौत, 35 बीमार 
Controversy over childrens deaths due to cough syrup, central and state action underway.
कफ सिरप विवाद: बच्चों की मौत पर केंद्र की एडवाइजरी, राज्यों में एक्शन 
Deaths from cough syrup: Drug controller suspended in Rajasthan, medications banned.
कफ सिरप से मौतें: राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर निलंबित, दवा वितरण पर रोक 

गहलोत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है. गहलोत ने कहा, 'पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीकानेर से सांसद रामेश्वर डूडी का निधन अत्यंत दुखद है. लगभग दो साल की बीमारी के बाद उनका निधन हमेशा गहरा दुःख देगा. ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है.'

उन्होंने कहा कि डूडी ने हमेशा किसानों के कल्याण के लिए काम किया. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य नेताओं ने भी डूडी के निधन पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

लंबे वक्त से थे बीमार

Advertisement

आपको बता दें कि डूडी लंबे वक्त से बीमार थे.  वह साल 2023 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद डूडी दो साल से ज्यादा वक्त तक कोमा में थे. उन्होंने बीकानेर में अपने निवास पर अंतिम सांस ली, जिस निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने 1999-2004 तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था. डूडी 2013 से 2018 तक राजस्थान में बीजेपी शासन के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे. उनकी पत्नी सुशीला डूडी कांग्रेस विधायक हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement