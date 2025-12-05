Putin India Visit Live: दोस्ती का एजेंडा... न्यूक्लियर रिएक्टर से डिफेंस और इकोनॉमी तक, पुतिन के दौरे में आज होगी इन मुद्दों पर बातचीत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं. गुरुवार को वह दिल्ली पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. आज रूसी राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन है. आज पुतिन और पीएम मोदी 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी से दोस्ती, ट्रंप टैरिफ और यूक्रेन जंग... पुतिन का पूरा Super Exclusive इंटरव्यू यहां पढ़ें

आज की मीटिंग में सारा फोकस ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा जिसका ऐलान दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे. शाम को 7 बजे पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे. 2022 में रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यह पुतिन का पहला भारत दौरा है.

पुतिन की भारत यात्रा से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं: