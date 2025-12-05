scorecardresearch
 
Putin India Visit Live: दोस्ती का एजेंडा... न्यूक्लियर रिएक्टर से डिफेंस और इकोनॉमी तक, पुतिन के दौरे में आज होगी इन मुद्दों पर बातचीत

05 दिसंबर 2025, 7:58 AM IST

Russia President Putin India Visit Live Updates: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. आज वह 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा करेंगे और बाद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. शाम को पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे.

Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं. गुरुवार को वह दिल्ली पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. आज रूसी राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन है. आज पुतिन और पीएम मोदी 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

आज की मीटिंग में सारा फोकस ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा जिसका ऐलान दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे. शाम को 7 बजे पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे. 2022 में रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यह पुतिन का पहला भारत दौरा है. 

पुतिन की भारत यात्रा से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

7:54 AM (6 मिनट पहले)

Vladimir Putin India Visit: जानें पुतिन के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

Posted by :- Yogesh

सुबह 11.00 बजे: पुतिन सेरेमोनियल वेलकम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे.
सुबह 11.30 बजे: वह पुष्पांजलि समारोह के लिए राजघाट जाएंगे.
सुबह 11.50 बजे: पीएम मोदी के साथ मीटिंग.
दोपहर 1.50 बजे: हैदराबाद हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस.
शाम 7.00 बजे: पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे.
रात 9.00 बजे: रूस के लिए रवाना होंगे और अपना दौरा खत्म करेंगे.

7:52 AM (8 मिनट पहले)

Putin India Visit: पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Posted by :- Yogesh

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट और शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर, प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और IP मार्ग के आसपास रूट डायवर्जन रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें.

