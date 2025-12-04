Aaj ka Rashifal 5 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले वाहन की खरीदी कर सकते हैं, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. वाणिज्यिक संबंधों में आप बेहतर बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद में आप प्रभावी रहेंगे. परिचय व संपर्क का लाभ मिलेगा. परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे. नए लोगों से वार्ता में सहज होंगे. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. लक्ष्य फोकस बढ़ाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. जिम्मेदार बनें.

वृष : वृष राशि के लोग आज करियर और व्यापार में सूझबूझ और सटीकता से परिणाम संवारेंगे. आपकी रचनात्मकता के प्रयास बल पाएंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे और महत्वपूर्ण मामले सकारात्मक रहेंगे. करीबियों व सहयोगियों से संपर्क संवाद संवारेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

मिथुन : मिथुन राशि वालों को आज खर्च की अधिकता बजट को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सावधान रहें. वैदेशिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन समय सीमा में जरूरी कार्य पूरे करने की सोच रखें. वित्त प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. न्यायिक विषयों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन-देन में स्पष्टता रखें. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें .सोच विचारकर निर्णय लें.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 7

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सावधानी बढ़ाएं.

कर्क : कर्क राशि के लिए आज वाणिज्यिक कार्यों को बल मिलेगा. विस्तार के मामले गति लेंगे. नेतृत्व संवारने में सफल रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. नवीन प्रयास बल पाएंगे. इच्छित भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. एक से अधिक स्त्रोतों से आय संभव है. प्रबंधन अच्छा रहेगा. आर्थिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. कामकाज में अनुकूलता रहेगी. मित्रों के साथ सुखद क्षण बांटेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 7

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. आलस्य से बचें.

सिंह : सिंह राशि वालों के लिए सत्ता पक्ष से लाभ के अवसर बने रहेंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे और विभिन्न पारिवारिक मामलों में सुधार आएगा. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. औरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. तेजी से लक्ष्य पाएंगे. बेहतर और बड़ा करने का प्रयास होगा. करियर कारोबार में महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. प्रशासनिक विषयों को गति आएगी. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 4 और 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

कन्या : कन्या राशि के जातकों को आज भाग्य की मदद से विभिन्न परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. पेशेवर योजनाओं को गति देंगे. जरूरी चर्चाओं में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर होगा.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 7

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. धर्म कार्य बढ़ाएं.

तुला : तुला राशि के जातकों को आज सेहत से संबंधित संकेतों को अनदेखा न करने की सलाह दी जाती है. मौसमी सावधानियों को बनाए रखें. पेशेवरों को सोच विचारकर निर्णय लेने चाहिए. कारोबार साधारण बना रहेगा. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें. खानपान में सुधार लाएं. लापरवाही बरतने से बचें. नीति नियम व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. अपनों की सलाह बनाए रखें.

शुभ अंक: 4 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. व्यवस्था बनाए रखें.

वृश्चिक : वृश्चिक राशि के लिए आज महत्वपूर्ण मामलों में सबकी सहमति से बेहतर स्थिति बनाए रखने में सफल रहेंगे. उद्योग व्यापार को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. घर में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. साझेदारी में प्रभावी बने रहेंगे. वार्ताओं में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. टीम संवारें.

धनु : धनु राशि के पेशेवरों पर आज समय पर कार्य पूरा करने का दबाव बना रह सकता है. समकक्षां के साथ बेहतर तालमेल रखें. नीति नियम से आगे बढ़ें. विपक्षियों की सक्रियता बढ़ी रह सकती है. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. लोन संबंधी कार्य बनेंगे, लेकिन उधार से बचें. बहकावे में न आएं. लोभ प्रलोभन त्यागें. कामकाज में धैर्य व धर्म का परिचय देंगे. हल्की बातों को अनदेखा करेंगे. तर्क व तथ्य पर बल दें.

शुभ अंक: 3 और 7

शुभ रंग: हल्दी के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. तर्क व तथ्य पर बल दें.

मकर : मकर राशि के जातकों के लिए मित्रमंडली के साथ भ्रमण मनोरंजन की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रियजनों के साथ सुख से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चों पर तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. करियर में उच्च प्रदर्शन रहेगा. रुटीन संवारेंगे. हितलाभ वृद्धि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 4, 7 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. उत्साह रखें.

कुंभ : कुंभ राशि के जातकों के लिए घर परिवार में सुखकर वातावरण बना रहेगा. जरूरत की सभी वस्तुएं लेने की कोशिश रह सकती है. भवन व वाहन की खरीदी कर सकते हैं. कामकाजी संबंधों में सुधार होगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन पक्ष बल पाएगा. लंबित कार्यों में उतावली न करें. चर्चा में सजगता रखें, जिद से बचें. पारिवारिक मामलों में धैर्य, धर्म और विनम्रता बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 4, 7 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. भ्रम से बचें.

मीन : मीन राशि वाले साहसिक प्रयासों से आज सभी मामले बेहतर बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर होगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास बनाए रखेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति होगी. मिलनसारिता और संवेदनशीलता से संबंध मधुर बनाए रहेंगे. लाभ संवार पर जोर होगा. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. कला कौशल संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 7

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. ढिलाई व लापरवाही से बचें.

