बिहार में बीजेपी की 'सुझाव यात्रा' का आज से आगाज, करोड़ों लोगों की राय से तैयार करेगी मेनिफेस्टो

बिहार में भाजपा की मेनिफेस्टो कमिटी रविवार से ‘सुझाव यात्रा’ शुरू करेगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप देने की नींव रखेगी. पटना में शनिवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पार्टी 5 से 20 अक्टूबर तक राज्य के हर जिले में 'सुझाव यात्रा' आयोजित करेगी.

प्रेम कुमार ने कहा कि भाजपा का घर-घर जन संपर्क अभियान किसानों, छात्रों और महिलाओं सहित अन्य लोगों से फीडबैक प्राप्त करेगा, ताकि लोगों के सामने आने वाली समस्याओं से परिचित हुआ जा सके. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ सबका विकास' के मंत्र से प्रेरणा लेकर पार्टी बिहार के 14 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए यह व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है.

फीडबैक के लिए होगी अलग वेबसाइट

भाजपा प्रवक्ता सुरेश रंगुता ने कहा कि यात्रा रविवार शाम को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में शुरू होगी. उन्होंने कहा कि इस अवसर पर फीडबैक रजिस्ट्रेशन के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट शुरू की जाएगी. लोग आसानी से फीडबैक दे सके, इसमें सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: कांग्रेस ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन को दी अहम जिम्मेदारी, 41 जिला पर्यवेक्षकों की भी घोषणा

भाजपा अपने बिहार घोषणापत्र के लिए लोगों से इनपुट जुटाने करने के लिए व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल सर्विस का भी उपयोग करेगी. सुरेश रंगुता ने कहा कि पार्टी टेम्पो चालक संघ से लेकर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तक विभिन्न समूहों के साथ परामर्श करेगी. उन्होंने कहा, 'हम इस फीडबैक प्रक्रिया में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबसे संपर्क स्थापित करेंगे और उनके बहुमूल्य सुझाव लेंगे.'

BJP पेश करेगी 5 साल का रिपोर्ट कार्ड

उन्होंने कहा कि पार्टी अपने आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से फीडबैक लेने से पहले उन्हें पांच साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी. राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा, 'घोषणापत्र तैयार करने के लिए भाजपा का इतना व्यापक विचार-विमर्श देश के राजनीतिक दलों के बीच एक मिसाल है. हमारा उद्देश्य लोगों की समस्याओं और फीडबैक से परिचित होना है, ताकि हम उस पर काम कर सकें.'

---- समाप्त ----