CBSE exams 2nd term: 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 10वीं और 12वीं के 2nd term के एग्जाम 26 अप्रैल से होंगे. हालांकि 10th और 12th की परीक्षाओं की डेटशीट बाद में आएगी. खास बात ये है कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी.

सीबीएसई ने कोरोना के चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टर्म 1 और 2 में करने का फैसला किया था. सीबीएसई क्लास 10 टर्म-1 बोर्ड माइनर विषयों की परीक्षाएं 17 नवंबर और मेजर विषयों की परीक्षाएं 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलीं थीं. वहीं 12वीं क्लास के माइनर विषयों की परीक्षाएं 16 नवंबर और मेजर विषयों की परीक्षाएं 01 से 22 दिसंबर 2021 तक हुई थीं.

Central Board of Secondary Education (CBSE) will conduct the term-2 board exams for Class 10 and 12 in offline mode from April 26, 2022 pic.twitter.com/ricRahVNYR