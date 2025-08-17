Maharashtra: गाय ने महिलाओं पर किया हमला, सींग थामकर बचाई जान, CCTV फुटेज वायरल

महाराष्ट्र के वाशिम जिले से चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है. यहां राह चलती महिलाओं पर अचानक गाय ने हमला कर दिया. पूरा मामला जिले के कारंजा शहर के अमर चौराहा परिसर का है. घटना मुकेश राय नामक व्यक्ति के घर पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसका फुटेज अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि दो महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ सड़क पर जा रही थीं. इसी दौरान सामने से आती गाय अचानक उन पर टूट पड़ी. गाय के हमले से घबराई महिला ने साहस दिखाते हुए उसके नुकीले सींग को पकड़ लिया और खुद को चोटिल होने से बचाने की कोशिश करने लगी. इसी बीच दूसरी महिला ने अपनी साथी को बचाने के लिए गाय की पूंछ पकड़ ली.

करीब आधे मिनट तक महिलाएं गाय से जूझती रहीं. आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंचने लगे, तभी गाय अचानक पलटकर पूंछ पकड़े महिला पर हमला करने के लिए दौड़ी. इस कोशिश में गाय महिला के छोटे बच्चे पर गिर गई. हालांकि, बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई और गाय कुछ ही पल बाद वहां से भाग निकली.

स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर में आवारा मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं. लेकिन पहली बार किसी महिला के साथ इस तरह की खतरनाक घटना CCTV में दर्ज हुई है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग नगर परिषद प्रशासन से आवारा मवेशियों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, घायल महिला को हल्की चोटें आई हैं और बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

