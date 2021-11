मुंबई पहुंचीं ममता बनर्जी, नहीं हुई सीएम उद्धव से मुलाकात, ये है वजह

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) मंगलवार से तीन दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं. यहां उन्हें शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना था लेकिन दोनों क्षत्रपों की यह मुलाकात संभव नहीं हो सकी. इसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ट्विटर पर कारण स्पष्ट किया है.

उद्धव और ममता की मुलाकात को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सफाई दी है. राउत ने ट्वीट किया है कि उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य कारणों के चलते ममता बनर्जी से नहीं मिल पाएंगे.

WB CM @mamatabanerjee is in Mumbai. She has inquired on CM Uddhav Thackeray's health. She wanted to meet CM, but due to health restrictions the meet is not happening. However myself and @authackeray will be seeing Mamata ji at Trident at 7.30 pm.