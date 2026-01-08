निवेश का झांसा देकर कारोबारी को बंधक बनाया, 2 करोड़ से ज्यादा की लूट

महाराष्ट्र के ठाणे में निवेश के नाम पर एक कारोबारी को जाल में फंसाकर बंधक बनाने और उससे दो करोड़ रुपये से अधिक की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि, यह वारदात 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच हुई. मुख्य आरोपी की पहचान 40 साल के अंकित बापू थोम्बरे के रूप में हुई है, जो ठाणे के मानपाड़ा इलाके का रहने वाला है. उसे 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया. यह गिरफ्तारी मीरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने की.

निवेश का लालच देकर कारोबारी को बनाया बंधक

क्राइम ब्रांच के एसीपी मदन बलाल ने बताया कि पीड़ित की पहचान कर्नाटक के शिमोगा निवासी 31 साल के कारोबारी शमंत कुमार शादक शरप्पा कर्डर के रूप में हुई है. पीड़ित को 15 दिसंबर 2025 को एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को अंकित बताकर उसकी कंपनी में निवेश करने की इच्छा जताई. इस प्रस्ताव पर भरोसा कर कारोबारी महाराष्ट्र आया और ठाणे जिले के काशीमीरा पहुंचा.

हालांकि, यहां पहुंचने के बाद आरोपी उसे अलग-अलग तीन होटलों में ले गया और 15 से 18 दिसंबर तक बंधक बनाकर रखा. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पिस्टल दिखाकर कारोबारी को धमकाया, जबकि उसके एक साथी के हाथ में चाकू था. दोनों ने मिलकर पीड़ित से जबरन नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिए. इन जानकारियों का इस्तेमाल कर आरोपियों ने पीड़ित के चालू खाते से 2,17,63,287 रुपये की अवैध ऑनलाइन निकासी कर ली.

यूके नंबर से छिपाई पहचान

पीड़ित की शिकायत के आधार पर काशीमीरा पुलिस ने 2 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की. इसमें हत्या के प्रयास, अवैध तरीके से बंधक बनाने और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल हैं.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए यूनाइटेड किंगडम का मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था. इसके बावजूद पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए मुख्य आरोपी की पहचान कर और उसे गिरफ्तार कर लिया.



