पुणे में जिम ट्रेनर और साथी ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर युवक को मार डाला, पुलिस थाने जाकर किया जुर्म कबूल

पुणे के दिघी इलाके में मंगलवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां जिम ट्रेनर और उसके साथी ने लोहे की रॉड और फावड़े से युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान लल्ला उर्फ गोपीनाथ वर्पे के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी जिम ट्रेनर प्रांजल तावरे और यश पटोले की चरहोली में प्रोटीन पाउडर की दुकान है. मंगलवार दोपहर लल्ला वर्पे वहां पहुंचा और प्रांजल से अश्लील बातें करने लगा. इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. लल्ला ने गालियां दीं, जिससे गुस्से में आकर प्रांजल और यश ने लोहे की रॉड और फावड़े से उस पर हमला कर दिया.

युवक की पीट-पीटकर हत्या

हमले में लल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के तुरंत बाद प्रांजल और यश सीधे दिघी पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लल्ला की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस का कहना है कि हाथापाई के दौरान दोनों आरोपियों को भी मामूली चोटें आई हैं. प्रांजल और यश दोनों पेशे से जिम ट्रेनर हैं और मृतक को पहले से जानते थे. फिलहाल दिघी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----