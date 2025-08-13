scorecardresearch
 

Feedback

पुणे में जिम ट्रेनर और साथी ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर युवक को मार डाला, पुलिस थाने जाकर किया जुर्म कबूल

पुणे के दिघी इलाके में जिम ट्रेनर प्रांजल तावरे और उसके साथी यश पटोले ने लोहे की रॉड और फावड़े से युवक लल्ला उर्फ गोपीनाथ वर्पे की पीट-पीटकर हत्या कर दी. विवाद प्रोटीन पाउडर की दुकान पर कहासुनी से शुरू हुआ. हत्या के बाद दोनों आरोपी पुलिस थाने पहुंचे और जुर्म कबूल कर लिया.

Advertisement
X
युवक की पीट-पीटकर हत्या (File Photo: ITG)
युवक की पीट-पीटकर हत्या (File Photo: ITG)

पुणे के दिघी इलाके में मंगलवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां जिम ट्रेनर और उसके साथी ने लोहे की रॉड और फावड़े से युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान लल्ला उर्फ गोपीनाथ वर्पे के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी जिम ट्रेनर प्रांजल तावरे और यश पटोले की चरहोली में प्रोटीन पाउडर की दुकान है. मंगलवार दोपहर लल्ला वर्पे वहां पहुंचा और प्रांजल से अश्लील बातें करने लगा. इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. लल्ला ने गालियां दीं, जिससे गुस्से में आकर प्रांजल और यश ने लोहे की रॉड और फावड़े से उस पर हमला कर दिया.

युवक की पीट-पीटकर हत्या

सम्बंधित ख़बरें

Rewari murder accused arrested in Ghaghra
रेवाड़ी में मर्डर के आरोपी को घाघरा पहनाकर बाजार में घुमाया, बर्थडे मर्डर केस में था फरार 
The court sentenced 11 accused to life imprisonment
बिजनौर: रचित हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद, 4 साल पहले हुआ था मर्डर 
yasin malik sarla bhat
कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के केस में यासीन मलिक के घर छापे, 35 साल पुराना मामला 
A man, vexed with her 18-year-old sister's affair with a man in Jhansi
कलयुगी भाई का खूनी खेल: पहले प्रेमी का किया मर्डर, फिर राखी के दिन बहन को उतारा मौत के घाट 
Banaskantha Daughter Murder
पिता और चाचा ने इस वजह से किया बेटी का मर्डर 

हमले में लल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के तुरंत बाद प्रांजल और यश सीधे दिघी पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लल्ला की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस का कहना है कि हाथापाई के दौरान दोनों आरोपियों को भी मामूली चोटें आई हैं. प्रांजल और यश दोनों पेशे से जिम ट्रेनर हैं और मृतक को पहले से जानते थे. फिलहाल दिघी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement