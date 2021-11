Pod Hotel: फोटोज-वीडियो में देखिए अंदर से कितना शानदार है पॉड होटल, मुंबई स्टेशन पर हुई है शुरुआत

Pod Hotel Mumbai: मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है. अब इंडियन रेलवे (Indian Railways) के साथ मिलकर आईआरसीटीसी (IRCTC) ने एक पॉड होटल (Pod Hotel) की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को कम कीमत पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन (Mumbai Central Station) पर ठहरने की सुविधा मिलेगी. यह पॉड होटल (Pod Hotel) कई सारी सुविधाओं से लैस होगा.

वेस्टर्न रेलवे (WR) के एक सीनियर ऑफिशियल के अनुसार, यात्री को पॉड होटल में 12 घंटे तक रुकने के लिए 999 रुपये और 24 घंटे तक रुकने के लिए 1,999 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इन पॉड होटल्स में आपको वाई-फाई, टीवी, एक छोटे लॉकर, मिरर, रीडिंग लाइट्स समेत अन्य जैसी शानदार सुविधाएं मिलेंगी.

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया यह पॉड होटल अपनी तरह का पहला होटल है. होटल में कई छोटे बिस्तर के आकार के कैप्सूल हैं, जिस पर कोई भी शख्स रातभर तक आराम से ठहर सकता है. भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने दक्षिण मुंबई के चर्चगेट स्टेशन से किया. मंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से विभिन्न यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन किया.

कार्यक्रम में बोलते हुए, दानवे ने कहा कि यात्रियों को पॉड होटल में किफायती दरों पर रहने की सुविधा, जिसे कैप्सूल होटल भी कहा जाता है. मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले कई यात्री या तो उसी दिन लौट जाते हैं या रात भर रुकते हैं. हालांकि, उनमें से कई के लिए शहर में होटल और ठहरने की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने कहा, "ऐसे यात्रियों के लिए, वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई सेंट्रल में पॉड होटल कॉन्सेप्ट को लागू किया है, जो उन्हें प्रति दिन 999 रुपये में ठहरने की सुविधा देगा. एक व्यक्ति आसानी से आ सकता है और वहां रह सकता है और अगले दिन जा सकता है.''

पॉड होटल एसी और अन्य कई सुविधाओं से सुसज्जित है. मंत्री के अनुसार, रेलवे ने टिकट किराए में बिना किसी बढ़ोतरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयासों के तहत रेलवे स्टेशन पर बेहतर भोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए सीएसएमटी में 'रेस्तरां ऑन व्हील्स' की सुविधा भी प्रदान की है. दानवे ने कहा कि नागपुर, मनमाड और पुणे जैसे स्टेशनों पर ऐसे और भी 'रेस्तरां ऑन व्हील्स' स्थापित करने की योजना है.

Sneak Peek!

Welcome to the new-age Pod retiring rooms by @RailMinIndia at Mumbai Central. pic.twitter.com/NR7OCsxYeg