बहन ने मृत भाई की कलाई पर बांधी राखी तो फफक पड़े लोग... रक्षाबंधन के दिन 3 साल के बच्चे को उठा ले गया था तेंदुआ

नासिक जिले के वडनेर दुमाला गांव में रक्षाबंधन के दिन एक दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. त्योहार की सुबह जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर खुशियां मना रही थीं, उसी वक्त यहां एक 9 साल की बच्ची अपने 3 साल के मृत भाई के हाथ पर राखी बांध रही थी. इस घटना को जिसने भी देखा, वो रो पड़ा.

दरअसल, यह घटना रक्षाबंधन से एक दिन पहले शुक्रवार की रात को हुई. गांव के भगत परिवार का 3 साल का बच्चा आयुष भगत अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी अचानक एक तेंदुआ आया और उस पर झपट्टा मारकर उठा ले गया. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ ही देर बाद आयुष का शव घर के पास ही मिला. इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया.

शनिवार की सुबह रक्षाबंधन का त्योहार था. आयुष की बहन, जो कल तक अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी में खुश थी, अब रोए जा रही थी. बच्चे की मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया. अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगीं. जब लोग बच्चे के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, उसी समय राखी बांधने का भी समय हो रहा था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन के दिन हार्टअटैक से भाई की मौत, बहन ने रोते-बिलखते हुए आखिरी बार उसकी कलाई पर बांधी राखी

आयुष की 9 साल की बहन लगातार रो रही थी और अपने भाई को अंतिम बार देख रही थी. गांव के लोग भी इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए. आयुष की बहन ने अंतिम संस्कार से पहले अपने मृत भाई की कलाई पर राखी बांधी. इस दौरान हर किसी की आंख से आंसू बह रहे थे. वडनेर दुमाला में यह दिन इस परिवार के लिए दुखों का पहाड़ बनकर टूटा है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट: प्रवीन वी. ठाकरे