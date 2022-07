Mumbai Rain Live: भारी बारिश से पानी-पानी मुंबई, अंधेरी से लेकर कुर्ला तक जलजमाव, जानें मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए 9 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा के लिए 8 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी है. इसके अलावा मुंबई और ठाणे में 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है.

Maharashtra | Red alert issued for Raigad, Ratnagiri & Sindhudurg till July 9, while Palghar, Pune, Kolhapur & Satara are on red alert till July 8. Mumbai & Thane are on orange alert till July 10: IMD pic.twitter.com/UWMip78mzs