Mumbai Rain Updates: पानी-पानी मुंबई, रेलवे ट्रैक डूबे, यातायात ठप्प, मौसम विभाग ने 5 दिन का जारी किया अलर्ट

Mumbai Rain Updates Today: मुंबई में मुसीबत वाला मानसून आ चुका है. मुंबई में मॉनसून ने तय वक्त से एक दिन पहले दस्तक दे ही है. जोरदार बारिश से ठाणे समेत कई शहरों में सड़के पानी से लबालब हैं. भारी बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक डूब गया है. सायन स्टेशन पर तालाब जैसा मंजर है. पानी में पटरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही में मुश्किल है. ऐसे में लोकल रेलवे सर्विस को सस्पेंड किया गया है. वहीं, मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर भी बारिश का पानी भरने से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार और जाम लगा है.

Maharashtra: Heavy rainfall in Mumbai causes traffic snarls in different parts of the city, visuals from Eastern Express Highway-Chembur. #Monsoon pic.twitter.com/8YaFZedS7N — ANI (@ANI) June 9, 2021

मध्य रेलवे (Central Railways) के सायन स्टेशन के ट्रैक पर पानी जमा होने के बीच मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी को देखते हुए रेलवे प्रशासन अलर्ट है. जलजमाव से कई जगहों पर लंबा जाम लग गया है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए मुम्बई और इसके आस पास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले पांच दिन के लिए अलर्ट जारी किया है.

Regional Meteorological Centre, Mumbai issues weather warning for the next 5 days, for Maharashtra. #Monsoon reached Mumbai today. pic.twitter.com/WUMvigbLqI — ANI (@ANI) June 9, 2021

जोरदार बारिश से मुंबई के सायन इलाके में सड़कों पर घुटनों के उपर तक पानी भर गया है. गाड़ियों के पहिए पूरी तरह डूब गए हैं. वहीं, ट्रेनों की पटरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही में बाधा पहुंची है. कुर्ला और सीएसएमटी के बीच लोकल सेवा ठप हो गई है. भारी बारिश के कारण सायन समेत बांद्रा, कुर्ला, हिंदमाता और चेंबूर में भी सड़कों पर जलजमाव के हालात हैं.

Maharashtra: Railway tracks submerged between Sion railway station & GTB Nagar railway station due to heavy rainfall in Mumbai.



Mumbai Local train services b/w Kurla & CSMT have been halted, as a precautionary measure; services to resume as soon as the water recedes.#Monsoon pic.twitter.com/YUaETnmv7z — ANI (@ANI) June 9, 2021

Mumbai Local train services b/w Kurla & CSMT halted as water is flowing over tracks b/w Kurla & Sion stations. Traffic stopped at 9.50 am, decision taken as a precautionary measure to avoid any untoward incident. Traffic will resume as soon as water recedes: Central railway CPRO — ANI (@ANI) June 9, 2021

विभाग ने कल ही बता दिया था कि 9 जून को मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाएगा. आईएमडी का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ और सुबह से झमाझम बरसकर बादलों ने मुंबई में अपने आने का एलान कर दिया.

मुंबई के लिए हर साल मानसून की मेहमानवाजी भारी पड़ती है. आज भी ऐसा ही हुआ. जलभराव के लिए कुख्यात हिंदमाता से फिर वैसी ही तस्वीर आई जैसी हर साल आती है. सड़कें घुटने से ऊपर तक पानी से लबालब हो गईं. बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार रुक गई है. गाड़ियां ब्रेकडाउन हो गई हैं.

मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में भी जलजमाव हो गया है. बुधवार सुबह से ही यहां रिमझिम बारिश हो रही है. कोलाबा में 65.5 एमएम और सांताक्रुज में 50.4 एमएम बारिश रिकार्ड की गई है. हर साल मुंबई में 10 जून को मानसून आता है लेकिन इस बार एक दिन पहले आया है और जोरदार तरीके से आया है.