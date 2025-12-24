scorecardresearch
 
Mumbai Pollution Court Hearing LIVE: कुछ ही देर में मुंबई के पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई, BMC अफसर सवालों के घेरे में

aajtak.in | नई दिल्ली | 24 दिसंबर 2025, 12:03 PM IST

Mumbai Pollution Hearing Live Updates: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण और निर्माण स्थलों की असुरक्षित स्थिति पर गंभीर चिंता जताई. बीते दिन अदालत ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए तो मुंबई को भी दिल्ली जैसी एयर क्वालिटी संकट का सामना करना पड़ सकता है. मामले की सुनवाई आज भी जारी रहेगी. तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...

मुंबई में AQI 100 के पार पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. (Representational Photo) मुंबई में AQI 100 के पार पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. (Representational Photo)

Mumbai Pollution Hearing Live News Updates: मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की, तो मुंबई की स्थिति भी दिल्ली जैसे गंभीर वायु गुणवत्ता संकट में बदल सकती है. इस मामले की सुनवाई आज भी जारी है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड की बेंच शहर की बिगड़ती हवा को लेकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.

अदालत ने निर्माण स्थलों पर नियमों की खुलेआम अनदेखी और धूल-प्रदूषण पर नियंत्रण में प्रशासन की विफलता पर गहरी नाराजगी जताई. बीते दिन की सुनवाई में कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी कोर्ट में पेश हुए थे.

12:03 PM (2 मिनट पहले)

Pollution Hearing: BMC की कार्रवाई से असंतुष्ट हाई कोर्ट

Posted by :- Nuruddin

मुंबई प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने पूछा कि पिछले शाम 2 बजे के बाद BMC ने क्या ठोस कदम उठाए, क्या नोटिस जारी किए गए या सरप्राइज चेकिंग हुई. BMC की ओर से कहा गया कि 39 साइट्स का निरीक्षण किया गया. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब 91 स्क्वॉड मौजूद हैं तो सभी को काम पर क्यों नहीं लगाया गया.

कोर्ट ने कहा कि BMC के पास न तो स्क्वॉड की निगरानी का कोई सिस्टम है और न ही GPS ट्रैकिंग. कोर्ट ने साफ कहा कि यह कोर्ट के आदेशों को लागू करने में गंभीर लापरवाही दिखाता है. कोर्ट ने 15 दिनों का पूरा डेटा मांगा और कहा कि अगर दो-तिहाई स्टाफ काम नहीं कर रहा तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

12:01 PM (4 मिनट पहले)

Mumbai Pollution Hearing: कोर्ट ने BMC की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

Posted by :- Nuruddin

मुंबई प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ डेटा दिखाना यह साबित नहीं करता कि काम हो रहा है. आज कोर्ट ने खुद तीन जगहों पर हालात देखे हैं और प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं. कोर्ट ने पूछा कि जब कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने 36 जगहों का दौरा किया, तो क्या BMC ने भी खुद निरीक्षण किया.

BMC की ओर से वकील एसयू कामदार ने बताया कि सभी 36 जगहों का दौरा किया गया है, लेकिन सभी जगहों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा. इस पर कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई सुधारात्मक नहीं बल्कि रोकथाम वाली होनी चाहिए. कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में थे तो चुनाव आयोग से अनुमति क्यों नहीं ली गई.

11:49 AM (16 मिनट पहले)

Mumbai AQI Hearing: डेटा को लेकर BMC और एमिकस के बीच बहस

Posted by :- Nuruddin

मुंबई में AQI को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी डैरियस खंबाटा ने बताया कि शहर में मौजूद 30 AQI मापने वाले स्टेशनों में से सिर्फ 19 ही डेटा दिखा रहे हैं. इस पर BMC की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एसयू कामदार ने अदालत को बताया कि यह बात सही नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी AQI स्टेशन काम कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ स्टेशनों का डेटा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें रिकॉर्ड में ली हैं.

11:41 AM (24 मिनट पहले)

Mumbai Pollution HC Hearing: मुंबई AQI मामले पर थोड़ी देर में सुनवाई

Posted by :- Nuruddin

मुंबई की खराब वायु गुणवत्ता को लेकर दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी. यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड की बेंच के सामने होगी.

10:47 AM (एक घंटा पहले)

Mumbai Pollution Court Hearing: HC में मामले की सुनवाई आज भी जारी रहेगी

Posted by :- Nuruddin

मुंबई प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई को आज बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया था. कोर्ट ने साफ कहा था कि जरूरत पड़ी तो वह कोर्ट की छुट्टियों के दौरान भी बैठेगा. बेंच ने सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई में सिर्फ रिपोर्ट नहीं, बल्कि ठोस और व्यावहारिक समाधान के साथ पेश हों. कोर्ट ने दोहराया कि यह मामला सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

10:46 AM (एक घंटा पहले)

Mumbai Pollution Hearing: HC की सख्त टिप्पणी, नागरिक जिम्मेदारी की याद दिलाई

Posted by :- Nuruddin

मुंबई प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अधिकारियों और वकीलों को उनकी नागरिक जिम्मेदारी की याद दिलाई. कोर्ट ने कहा कि वे सिर्फ अदालत के अधिकारी ही नहीं हैं, बल्कि देश के नागरिक भी हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना उनका मौलिक कर्तव्य है. बेंच ने साफ किया कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर कानून के साथ-साथ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है.

10:44 AM (एक घंटा पहले)

Mumbai Pollution मामले में हाई कोर्ट सख्त, उल्लंघनों पर आदेश दर्ज

Posted by :- Nuruddin

मुंबई प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उल्लंघनों को लेकर अपना आदेश जारी किया था. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट-नियुक्त समिति ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नियमों का पालन न होने की बात पाई है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता संस्था वनशक्ति (Vanshakti) की ओर से भी कई सुझाव अदालत के सामने रखे गए हैं. कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं को रिकॉर्ड में लिया है और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है.

10:42 AM (एक घंटा पहले)

Mumbai Pollution: नियम तोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स पर BMC सख्त

Posted by :- Nuruddin

मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में बीते दिन की सुनवाई के दौरान BMC ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रोजेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. BMC के वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच रिपोर्ट मिल चुकी हैं और इसके आधार पर कई परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज नोटिस) और काम रोकने के आदेश (स्टॉप-वर्क नोटिस) जारी किए गए हैं. कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.

