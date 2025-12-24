Mumbai Pollution Court Hearing LIVE: कुछ ही देर में मुंबई के पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई, BMC अफसर सवालों के घेरे में

Mumbai Pollution Hearing Live News Updates: मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की, तो मुंबई की स्थिति भी दिल्ली जैसे गंभीर वायु गुणवत्ता संकट में बदल सकती है. इस मामले की सुनवाई आज भी जारी है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड की बेंच शहर की बिगड़ती हवा को लेकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.

अदालत ने निर्माण स्थलों पर नियमों की खुलेआम अनदेखी और धूल-प्रदूषण पर नियंत्रण में प्रशासन की विफलता पर गहरी नाराजगी जताई. बीते दिन की सुनवाई में कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी कोर्ट में पेश हुए थे.

