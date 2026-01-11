scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई पुलिस की डिजिटल ट्रैकिंग का कमाल... यूपी से बरामद हुए चोरी के 1,650 मोबाइल, कीमत दो करोड़ रुपए

मोबाइल चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 1,650 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं. करीब 2 करोड़ रुपये कीमत के ये फोन डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए खोजे गए. इस अभियान के तहत अब तक 33,514 मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं.

Advertisement
X
विशेष अभियान में मुंबई में गुम या चोरी हुए लगभग 2 करोड़ रुपये के 1,650 मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश से बरामद किए गए.
विशेष अभियान में मुंबई में गुम या चोरी हुए लगभग 2 करोड़ रुपये के 1,650 मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश से बरामद किए गए.

मुंबई में चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन की तलाश में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 1,650 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, ये फोन मुंबई में चोरी हुए थे या फिर गुम हो गए थे. असली मालिकों तक चोरी और गुम फोन को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में तकनीकी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए मोबाइल हैंडसेट्स की लोकेशन ट्रेस की गई.

अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विशेष टीमें तैनात की गई थीं. इन टीमों ने अलग-अलग इलाकों में जाकर मोबाइल फोन की पहचान की और उन्हें जब्त किया. इसके बाद सभी फोन को प्रक्रिया पूरी कर उनके मालिकों को सौंपने की तैयारी की जा रही है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस ताजा बरामदगी के साथ ही इस अभियान के तहत अब तक कुल 33,514 मोबाइल फोन ढूंढकर उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं. यह मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

Advertisement

मुंबई पुलिस ने कहा है कि गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की तलाश का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस की टीमें अब भी और मोबाइल हैंडसेट्स को ट्रेस करने में जुटी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका खोया फोन वापस मिल सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement