मुंबई पुलिस की डिजिटल ट्रैकिंग का कमाल... यूपी से बरामद हुए चोरी के 1,650 मोबाइल, कीमत दो करोड़ रुपए

मुंबई में चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन की तलाश में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 1,650 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, ये फोन मुंबई में चोरी हुए थे या फिर गुम हो गए थे. असली मालिकों तक चोरी और गुम फोन को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में तकनीकी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए मोबाइल हैंडसेट्स की लोकेशन ट्रेस की गई.

अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विशेष टीमें तैनात की गई थीं. इन टीमों ने अलग-अलग इलाकों में जाकर मोबाइल फोन की पहचान की और उन्हें जब्त किया. इसके बाद सभी फोन को प्रक्रिया पूरी कर उनके मालिकों को सौंपने की तैयारी की जा रही है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस ताजा बरामदगी के साथ ही इस अभियान के तहत अब तक कुल 33,514 मोबाइल फोन ढूंढकर उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं. यह मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

मुंबई पुलिस ने कहा है कि गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की तलाश का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस की टीमें अब भी और मोबाइल हैंडसेट्स को ट्रेस करने में जुटी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका खोया फोन वापस मिल सके.

