Cyclone Tauktae: मुंबई से 580 कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया गया, भारी बारिश का है अलर्ट

चक्रवाती तूफान तौकते के अलर्ट के चलते बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)ने कोविड केयर सेंटर से 580 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है. जानकारी के मुताबिक बीकेसी से 243, दहिसर से 183 और मुलुंड से 154 मरीजों को निकाला गया है. बता दें कि मौसम विभाग ने तूफान के चलते यहां 60-80 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.

बीएमसी के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बीएमसी ने शनिवार रात 580 मरीजों को यहां से शिफ्ट किया. इसी बीच शहर के लिए सम्पूर्ण शटडाउन पर भी विचार किया जा रहा है. इस बीच उपनगरीय रेल सेवाएं चालू रहेंगी.



आईएमडी ने शनिवार रात कहा कि चक्रवाती तूफान तौकते, इस साल भारतीय तट से टकराने वाला पहला तूफान है. जोकि अब एक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और बढ़ रहा है.

