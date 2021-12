मुंबई: ममता बनर्जी ने बैठकर गाया राष्ट्रगान, बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं. 'मिशन 2024' को ध्यान में रखकर ही वे मंगलवार को दो दिन के दौरे पर मुंबई पहुंची थीं. लेकिन वह मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं. मुंबई में एक भाजपा नेता ने ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. भाजपा नेता ने ममता पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है.

भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने मुंबई के दौरे के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया. ममता ने बैठकर राष्ट्रगान गाया और 4-5 लाइन गाने के बाद खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगीं.

भाजपा ने साधा एनसीपी और शिवसेना पर निशाना

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शिवसेना और एनसीपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, क्या अपने आप को सबसे अधिक राष्ट्रवादी बतानेवाली शिव सेना और अपने नाम में 'राष्ट्रवादी' लगानेवाली NCP अब ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कार्यवाही करेंगे? या राजनैतिक सहूलियत के चलते देश की अस्मिता और चिन्हों का अपमान जायज है इनके लिए?

Deplorable behaviour by a chief minister who starts saying the National Anthem while sitting and then abruptly cuts it short..



Does Shiv Sena endorse this insult to our national anthem & honour? If not I’m hoping they will file a case under relevant sections of the law.. pic.twitter.com/GyJE8vgq1P