नागपुर: सिगरेट का धुआं फेंक रहा था शख्स, प्रॉपर्टी डीलर के ऐतराज पर सीने में घोंप दिया चाकू

यह वारदात रविवार रात यशोधरा नगर इलाके में हुई और पीड़ित ललित गणेश मोहादिकर की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सिगरेट के धुएं पर हुआ विवाद तो सीने में घोंप दिया चाकू (File Photo: ITG)
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर के सीने में उस वक्त चाकू घोंप दिया गया, जब उसने एक शख्स का विरोध किया जो उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है. यह वारदात रविवार रात यशोधरा नगर इलाके में हुई और पीड़ित ललित गणेश मोहादिकर की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

36 साल के प्रॉपर्टी डीलर मोहदिकर रात करीब 10:30 बजे सैयद साबिर (35) की पान की दुकान पर गए हुए थे. पुलिस ने बताया कि दुकान पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और उनमें से एक ने जानबूझकर मोहदिकर पर सिगरेट का धुआं उड़ाया.

उन्होंने बताया कि आरोपी शख्स और उसके साथियों और मोहदिकर के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामला बिगड़ गया. आरोपियों ने कथित तौर पर मोहदिकर पर लाठियों से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए.'

धक्का दिया और चाकू से हमला...

जब पीड़ित ने अपनी मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश की, तो बदमाशों ने उन्हें गाड़ी से धक्का दे दिया और फिर उनमें से एक ने सीने में चाकू घोंप दिया. पुलिस के मुताबिक, मोहदिकर को सरकारी मेयो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है.

यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है और दुकान मालिक साबिर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

