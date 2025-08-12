scorecardresearch
 

ठाणे में चचेरे भाइयों की हत्या... देर रात आए हमलावरों ने तलवार और चाकू से हमला कर ले ली जान

ठाणे जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने दो चचेरे भाइयों की हत्या कर दी. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ठाणे में चचेरे भाइयों की हत्या. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने दो चचेरे भाइयों की हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस ने अधिकारी ने मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी को दी. भिवंडी तालुका पुलिस थाने के निरीक्षक हर्षवर्धन बर्वे ने बताया कि हमलावरों ने सोमवार रात करीब 11.30 बजे भिवंडी इलाके के खरदी गांव की एक गली में तलवार और चाकू से हमला किया.

इस हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों भाई ज़मीन पर गिर पड़े. बाद में उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है. पुलिस के अनुसार पीड़ित - प्रफुल तांगड़ी (42) और चेतन तांगड़ी (22) - खरदी गांव के निवासी थे.

यह भी पढ़ें: झांसी में कलयुगी भाई का खूनी खेल! पहले किया प्रेमी का मर्डर, फिर राखी के दिन बहन को उतारा मौत के घाट

हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं. अधिकारी ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार रात करीब 11.30 बजे कुछ लोगों ने दो भाइयों पर हमला कर दिया. जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अवस्था में दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका. 

