उद्धव सरकार ने राजनाथ से INS विराट के संरक्षण के लिए मांगी अनुमति

शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेवा से मुक्त हो चुके विमानवाहक पोत आईएनएस विराट को संरक्षित करने का प्रस्ताव भेजा है. उन्होंने रक्षा मंत्रालय से इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मांगा है.

उन्होंने कहा कि विमानवाहक पोत आईएनएस विराट ने लगभग 30 सालों तक देश को सेवा दी है. यह हमारे देश और नौसेना के लिए गौरव रहा है. ऐसे में नौसेना की विरासत को कबाड़ में बदलने से हमारी धरोहर नष्ट हो जाएगी. इसलिए अगर रक्षा मंत्री का NOC मिलता है तो महाराष्ट्र सरकार को ऐतिहासिक युद्धपोत के पुनरोद्धार और संरक्षण करने में खुशी होगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संबोधित पत्र में चतुर्वेदी ने लिखा, हमें एक देश के तौर पर सेवा से मुक्त नौसेना के जहाज का इस्तेमाल नागरिकों को सैन्य इतिहास के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए करना चाहिए. यह दुख की बात है कि युद्धपोत को संग्रहालय का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन रक्षा मंत्रालय इसके लिए एनओसी नहीं दे रहा है.

INS Viraat served India for nearly 30 years. It has been the pride of our seas&our Indian Navy. To see it sold as scrap&dismembered will be a huge disservice to our naval legacy. With RM’s NOC, a memorial on INS Viraat will be a reality. My letter to Shri @rajnathsingh ji on this pic.twitter.com/iJWthzjhVO