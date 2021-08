LIVE: दही हांडी को लेकर महाराष्ट्र में बवाल, MNS ने तोड़ा नियम, बीजेपी नेता के घर पहुंची पुलिस

कोरोना वायरस संकट के कारण इस बार भी महाराष्ट्र में दही हांडी के कार्यक्रम पर रोक लगाई गई थी. राज्य सरकार द्वारा बीते दिन ही इस प्रकार के कार्यक्रम की मनाही का ऐलान किया गया. लेकिन इस मसले को लेकर राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच आर-पार की जंग चलती रही.

मुंबई में मंगलवार सुबह पुलिस बीजेपी नेता राम कदम के घर पर पहुंची. राम कदम ने दही हांडी कार्यक्रम मनाने का ऐलान किया है, ऐसे में पुलिस पहले ही उनके आवास पर पहुंच गई. राज्य सरकार ने किसी भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाई है.

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को मनसे के चार कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने और कोरोना संकट में भीड़ इकट्ठी करने को लेकर केस दर्ज किया गया है. मनसे कार्यकर्ताओं ने रोक के बावजूद दही हांडी का कार्यक्रम मनाया.

Maharashtra: Mumbai Police personnel reach the residence of BJP MLA Ram Kadam



Kadam had announced to celebrate Dahi Handi today, which has been banned by the state government in view of COVID-19 pandemic pic.twitter.com/voN0A6QM4o