महाराष्ट्र: अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल के बाहर शिवसेना–BJP कार्यकर्ताओं में जमकर चलीं चप्पलें

महाराष्ट्र के अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल के बाहर सोमवार को शिवसेना और BJP कार्यकर्ताओं के बीच ज़बरदस्त झड़प हुई. डिप्टी मेयर पद के चुनाव के बाद, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता सचमुच एक-दूसरे पर गिरते-पड़ते दिखे, और इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में शिवसेना-BJP गठबंधन न होने पर BJP के मेयर चुने जाने के बाद, BJP ने शिंदे ग्रुप की शिवसेना को किनारे कर दिया था और कांग्रेस और NCP पार्षदों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा किया था. उसके बाद, NCP के चार पार्षद शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए.

क्या है पूरा मामला?

सोमवार को डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था. इस चुनाव में शिवसेना महायुति अघाड़ी के उम्मीदवार सदाशिव पाटिल जीते. इस नतीजे के बाद, म्युनिसिपल काउंसिल इलाके में जमा हुए BJP कार्यकर्ताओं ने सदाशिव पाटिल उर्फ ​​'सदा मामा' के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए.

गुस्साए शिंदे ग्रुप की सेना के कार्यकर्ताओं ने जवाबी कार्रवाई की और जल्द ही दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ गए. इस घटना से नगर परिषद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया था. घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----