भाजपा नेता किरीट सोमैया बोले- 'शिवसेना के गुंडों ने मेरी कार पर हमला किया'

भाजपा नेता किरीट सोमैया के कार पर शुक्रवार को हमला हुआ. किरीट सोमैया ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी. उन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया.

किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, शिवसेना के गुंडों ने मेरी कार पर हमला किया. शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कार पर तीन पत्थर फेंके. ये कार के शीशों से टकराए. यहां पर मैं बैठा हुआ था.

Gundas of Shivsena Assaulted My Car, Thrown 3 Big Stone on My Car, which Heat Window/GlassScreen where I am Seating



Convoy had Police Vehicle also. Incident happened 12.30pm when My Car was Passing through MP Bhavna Gavli ₹100 Crore SCAM, Balaji Particles Board Karkhana, Washim pic.twitter.com/xTlecR2deF