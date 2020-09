कंगना ने किया केस, संजय राउत बोले- मैंने पहले भी कई केस का सामना किया है

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से बीएमसी के खिलाफ दाखिल याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट कल बुधवार को साढ़े 11 बजे फिर से सुनवाई करेगा. कंगना के इस केस में कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत को भी पार्टी बनाया है. इस मामले पर संजय राउत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है. संजय राउत ने साफ कहा है कि वह इससे पहले भी कई केस का सामना कर चुके हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र का गौरव बरकरार रखने के लिए लड़ने से रोक नहीं सकता.

संजय राउत ने ट्वीट किया, 'बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त करने के खिलाफ एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस किया. बीएमसी एक स्वतंत्र बॉडी है और 2 करोड़ की मांग की गई है. इस मामले में संजय राउत को भी पार्टी बनाया गया. बाबरी केस से लेकर मराठी गौरव तक मैंने कई केस का सामना किया है. ये मुझे महाराष्ट्र और मेरे शहर के गौरव के लिए लड़ने से नहीं रोक सकता.'

Case by an actrss in Hon.High Court is abt demolitn of illegl structre by BMC whch is an indpndnt body & Demnd is 2 mk RS MP SanjayRaut a party! Frm Babri case 2 standng fr Marathi pride,I hv facd severl cases! Ths wldn't deter me frm fghtng fr d pride of my city & myMaharashtra