मुंबई लोकल में महिलाओं को यात्रा की अनुमति, जानें टाइम टेबल को लेकर ये नियम

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने मुंबई की महिलाओं को ट्रेन में सफर की अनुमति दे दी है. मुंबई की लोकल ट्रेनों (mumbai local train) में आज यानी 21 अक्टूबर से महिलाएं सफर कर सकेंगी. हालांकि, मुंबई लोकल में यात्रा के लिए महिलाओं को रेलवे द्वारा जारी टाइमिंग के नियमों का पालन करना होगा.

मुंबई लोकल में महिलाओं को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से देर रात तक यात्रा करने की छूट दी गई है. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.

I am happy to announce that Railways will allow women to travel on suburban trains from 21 Oct between 11 am to 3 pm & after 7 pm. We were always ready and with the receipt of letter from Maharashtra Govt today, we have allowed this travel.