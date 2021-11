Drugs Case: नवाब मलिक ने अब फडणवीस को घेरा, ड्रग केस में जेल में बंद शख्स के साथ अमृता की फोटो

ड्रग्स केस (Mumbai Drugs Case) के मसले पर NCB चीफ समीर वानखेड़े पर पर हमलावर नवाब मलिक (Nawab Malik) ने अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेरा है. उन्होंने कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं. इनमें देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस दिख रहे हैं.

अलग-अलग फोटोज में दोनों के साथ एक शख्स और खड़ा है, जिसको नवाब मलिक ने जयदीप राणा (Jaideep Rana) बताया है, जो कि ड्रग्स तस्कर है और फिलहाल जेल में है. जानकारी के मुताबिक, राणा को इसी साल जून में NCB ने ही गिरफ्तार किया था.

जयदीप के बारे में नवाब मलिक ने कहा कि वह ड्रग्स तस्करी के केस में जेल में है और उसके पूर्व सीएम फडणवीस से संबंध हैं. मलिक ने कहा, 'जयदीप पूर्व सीएम की पत्नी अमृता के रिवर एंथम (Mumbai River Anthem) का फाइनेंशल हेड था. फडणवीस के कार्यकाल में ही ड्रग्स का कारोबार बढ़ा.'

इसके साथ ही नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को ड्रग रैकेट का सरगना बताया है, साथ ही कहा है कि उनकी (वानखेड़े) नियुक्ति देवेंद्र फडणवीस ने की थी.

बीजेपी नेता राम कदम ने नवाब मलिक के ट्वीट के जवाब में कहा कि सामाजिक जीवन में काम करते समय हजारों, लाखों लोग मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से अगर किसी ने साथ में फोटो खिंचवाने की विनती की, क्या उसके ललाट (माथे) पर लिखा हुआ होता है कि वो कौन है? क्या किसी को फोटो खिंचवाने से मना करना शालीनता है? सच यह है कि कोई मना नहीं कर पाता. राम कदम ने इसे ड्रग्स केस से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश बताया.

Photograph of Jaideep Rana with Ex Maharashtra CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/Sxo1diTalX