दहिसर में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा, महिला से छेड़छाड़ का आरोप, 12 शिवसैनिकों पर केस

मुंबई के दहिसर इलाके में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है. एमएचबी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक एक स्थित विट्ठलवाड़ी सोसायटी के पास यह घटना हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

और पढ़ें

वायरल वीडियो में कथित तौर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की उम्मीदवार रेखा राम यादव के समर्थक एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि इस दौरान एक महिला के साथ जबरन छेड़छाड़ की गई. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि झंडे के डंडों से युवकों को पीटा गया और लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की गई.

महिला के साथ जबरन छेड़छाड़ की

मामले को गंभीरता से लेते हुए एमएचबी पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत 12 शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें शामिल सभी आरोपियों की भूमिका की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. शिवसेना उद्धव गुट के मनपा चुनाव प्रभारी विनोद घोसालकर ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा हैं.

12 शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार शीतल महात्रे ने भी चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए. शीतल महात्रे ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मतदान के दौरान डर और अराजकता का माहौल बन सकता है. घटना के बाद दहिसर इलाके में तनाव का माहौल है. हालांकि पुलिस का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

---- समाप्त ----