नासिक में CBI का बड़ा एक्शन, नकली बीमा पॉलिसी बनाकर विदेशियों को ठगने वालों को किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नासिक में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ी सफलता मिली है. सीबीआई ने दो अवैध कॉल सेंटर्स पर छापेमारी की. इन कॉल सेंटर्स को स्वगन बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित किया जा रहा था. क़रीब 60 लोग यहां काम करते हैं और बीमा एजेंट बनकर विदेशी नागरिकों को ठगने का काम किया करते थे.

सेंटर्स में काम करने वाले लोग ख़ुद को बीमा एजेंट या सरकारी अधिकारी बताकर विदेश के लोगों से ठगी किया करते थे. ख़ासकर ब्रिटेन के लोगों से ज्यादा ठगी करते थे.

जांच में सामने आया कि ये ठग लोग पीड़ितों से उनके क्रेडिट/डेबिट कार्ट या पैसे लेकर ऐसी पॉलिसियां बेचा करते थे जो वास्तविक में मौजूद ही नहीं हुआ करता था.

कॉल सेंटर्स में ठग तकनीकी तरकीबों का इस्तेमाल कर विदेश कॉल किया करते थे. जैसे वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) और स्पूफ नंबर्स का इस्तेमाल किया करते थे.

सीबीआई की छापेमारी के दौरान 8 कंप्यूटर, 8 मोबाइल, पाच लाख नक़द रुपये और फर्जी दस्तावेज बरामद किए. विदेशियों से ठगे गए पैसों को PayPal और बैंकों के ज़रिए इधर-उधर किया जाता था.

सीबीआई ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम गणेश और श्याम कामांकर है. दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है. आगे की जांच अभी जारी है.

यह छापेमारी इस प्रकार के साइबर अपराधों और धोखाधड़ी में नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. नासिक पुलिस और सीबीआई के संयुक्त प्रयासों से इस तरह के अवैध कॉल सेंटर्स पर रोक लगाई जा सकेगी और विदेशी नागरिकों के संरक्षण में ग्रोथ होगी.

