scorecardresearch
 

Feedback

नासिक: 6 हजार से ज्यादा जिलेटिन स्टिक और 2200 डेटोनेटर बरामद, सात आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नासिक जिले में पुलिस ने छापा मारकर 6,000 से अधिक जिलेटिन स्टिक, 2,200 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 150 मीटर डीएफ वायर बरामद किए. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि विस्फोटक बिना लाइसेंस के घरों और टिन शेड में रखे गए थे. मामला दर्ज कर जांच जारी है.

Advertisement
X
विस्फोटक बिना लाइसेंस के घरों और टिन शेड में रखे गए थे.- (Photo: Representational)
विस्फोटक बिना लाइसेंस के घरों और टिन शेड में रखे गए थे.- (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद किया है. पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर 6,000 से अधिक जिलेटिन स्टिक, 2,200 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 150 मीटर डीएफ वायर जब्त की है. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

कीमत करीब 95,750 रुपये बताई गई
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई सोमवार को वाडीवरहे पुलिस थाने के तहत आने वाले सारुल शिवर गांव में की गई. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारा और 49 डिब्बों में भरी 6,125 जिलेटिन स्टिक, 2,200 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 150 मीटर डीएफ वायर बरामद किए. इन विस्फोटकों की कीमत करीब 95,750 रुपये बताई गई है.

पुलिस ने बताया कि जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर अमोनियम नाइट्रेट से बने हुए थे और इन्हें बेहद लापरवाही से घरों और घरों के पीछे बने टिन शेड में रखा गया था. यदि समय रहते इन सामग्रियों को जब्त न किया जाता, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था.

सम्बंधित ख़बरें

police men talking on accident site
बाइक से टकराकर नाले में पलटी कार, फंसा रह गया परिवार, नासिक में एक मासूम समेत 7 की मौत 
man holding head
शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर किसान से ठगी, लगाया 1.44 करोड़ का चूना 
तेंदुए को कुत्ते ने 300 मीटर तक घसीटा 
कुत्ते के चंगुल में फंसा तेंदुआ. (Photo: Screengrab)
आवारा कुत्तों के चंगुल में फंसा तेंदुआ... जबड़े में दबाकर 300 मीटर तक घसीटा, Video 
Aditi Tatkare
अदिति तटकरे के झंडा फहराने से रायगढ़ में शिवसेना की नाराजगी, गार्जियन मिनिस्टर विवाद बढ़ा 

बिना लाइसेंस के विस्फोटक रखे गए थे
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गोरख बाजीराव धगे (34), विकास नवले, ओंकार कैलास नवले (23), गौरव मोहन नवले (32), दीपक दशरथ क्षीरसागर (32), अमित अजमेरा और एक अन्य आरोपी कोठावड़े के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि इनमें से कई आरोपी बिना लाइसेंस के इन विस्फोटकों को रखे हुए थे, जबकि उन्हें पता था कि इससे किसी भी समय बड़ा धमाका हो सकता है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है.

Advertisement

पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 284 और 288 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा, विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 (B)(1)(B) और धारा 5 के तहत भी कार्रवाई की गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से लाए गए थे और इन्हें कहां इस्तेमाल किया जाना था.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद और भी गिरफ्तारियां संभव हैं. वहीं, विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement