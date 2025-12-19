scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चाचा-भतीजे की बढ़ती नजदीकी से उद्धव की पार्टी अलर्ट, शरद पवार की पार्टी को दिया अल्टीमेटम

महाराष्ट्र की सियासत काफी उलझी हुई है. फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में भले ही अजित पवार हों, लेकिन बीएमसी सहित 29 नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एनसीपी से किनारा कर रखा है. ऐसे में अजित पवार की शरद पवार के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे अलर्ट हो गए हैं और अल्टीमेटम भी दे दिया है.

Advertisement
X
शरद पवार को उद्धव ठाकरे की पार्टी का अल्टीमेटम (Photo-PTI)
शरद पवार को उद्धव ठाकरे की पार्टी का अल्टीमेटम (Photo-PTI)

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं. देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली 'महायुति सरकार' में भले ही डिप्टी सीएम अजित पवार शामिल हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने उनसे पूरी तरह किनारा कर लिया है.

बीजेपी ने बीएमसी और बाकी के नगर निगम चुनाव एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है. बीजेपी ने अजित पवार के साथ 'फ्रेंडली फाइट' करने की प्लानिंग की है. ऐसे में अजित पवार की अपने चाचा शरद पवार के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) अलर्ट हो गई है.

शिवसेना (यूबीटी) ने शरद पवार से साफ कह दिया है कि अगर वे नगर निगम चुनाव में अजित पवार के साथ गठबंधन करते हैं, तो शिवसेना (यूबीटी) एनसीपी (एसपी) के साथ सारे रिश्ते तोड़ लेगी. इस तरह उद्धव की सेना ने शरद पवार को अल्टीमेटम दे दिया है, देखना यह है कि शरद पवार अब क्या सियासी दांव चलते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

pragya satav
महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, MLC प्रज्ञा सातव ने छोड़ी पार्टी
NCP leader supriya sule union home minister amit shah meeting
कांग्रेस के एजेंडे से दूरी, शाह से सुप्रिया सुले की मुलाकात... आखिर पवार की पार्टी में चल क्या रहा है?
रेटोरिया के पास हुए सामूहिक फायरिंग के बाद दक्षिण अफ्रीका में सुरक्षा सवालों के घेरे में (File: Representational)
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले हिंसा... ठाणे में BJP प्रत्याशी के दफ्तर में फायरिंग
Ajit Pawar and Sharad Pawar
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: शरद पवार गुट ने अजित पवार को दिया गठबंधन का ऑफर
uddhav thackeray and raj thackeray political alliance
BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर, उद्धव और राज ठाकरे ने मिलाया हाथ

क्या बिखर गया महाविकास अघाड़ी?

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन 'महाविकास अघाड़ी' में शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस शामिल हैं. राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे के मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने अकेले किस्मत आजमाने का फैसला किया है, ऐसे में शरद पवार भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं. शरद पवार महाविकास अघाड़ी के साथ नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

Advertisement

बीएमसी चुनाव को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है. संजय राउत ने कहा, "राज ठाकरे के साथ हमारी बातचीत फाइनल है. शरद पवार अभी मुंबई में नहीं हैं, लेकिन जब आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे. इस समय मुंबई के बाहर उनकी गैर-मौजूदगी निश्चित रूप से बहुत मायने रखती है. अजित पवार और शरद पवार के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, यह बताना उन्हीं पर निर्भर है.

पवार परिवार में दिख रही एकता

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री से कांग्रेस अलग-थलग पड़ गई है. वहीं, शरद पवार की पार्टी का स्टैंड भी स्पष्ट नहीं है कि वह नगर निगम चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ेगी. बीजेपी ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में अजित पवार के साथ हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया है. ऐसे में चर्चा है कि अजित पवार और शरद पवार मिलकर अपने सियासी दुर्ग को बचाने की कवायद कर सकते हैं.

हाल ही में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच भी कड़वाहट कम हुई है. यही नहीं, रोहित पवार भी अजित पवार के निकट आए हैं. सुप्रिया सुले अब कई मुद्दों पर अजित पवार का बचाव करती दिख रही हैं. नगर पालिका परिषद चुनाव में भी अजित पवार की पार्टी को कई जगह शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिला है. यही वजह है कि शिवसेना (यूबीटी) अलर्ट हो गई है और उसने शरद पवार को सियासी संदेश दे दिया है.

Advertisement

शरद पवार को उद्धव का अल्टीमेटम

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के नेता सचिन अहीर ने कहा कि यदि शरद पवार की पार्टी नगर निगम चुनाव में अजित पवार की पार्टी के साथ हाथ मिलाती है, तो वे उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) पुणे नगर निगम (PMC) चुनावों के लिए गठबंधन बनाने हेतु शरद पवार की पार्टी के साथ बातचीत कर रही है. ऐसे में यदि शरद पवार की पार्टी अजित पवार के साथ गठबंधन करती है, तो हमारा साथ नहीं रहेगा.

सचिन अहीर ने शरद पवार की पार्टी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हमें शरद पवार की पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि वे अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे. सोमवार को इस संबंध में बातचीत होगी. शिवसेना नेता संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि नगर निगम चुनाव में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ शरद पवार की पार्टी का गठबंधन करना, एक तरह से बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जैसा होगा.

संजय राउत ने कहा कि वे खुद शरद पवार से मिलेंगे और पुणे नगर निकाय चुनावों के लिए बातचीत करेंगे. इसकी वजह यह है कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में अजित पवार और शरद पवार की पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी और एनसीपी पुणे एवं पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगमों में गठबंधन नहीं करेंगे; वहां बीजेपी अजित पवार के साथ 'फ्रेंडली फाइट' करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement