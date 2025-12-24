scorecardresearch
 
'हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश, हिंदुओं को 3–4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', बोलीं नवनीत राणा

बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. जनसंख्या और धर्म के मुद्दे को लेकर दिए गए उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं.

भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद नवनीत राणा. (File Photo: ITG)
बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं से कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं, और इसे रोकने के लिए हिंदुओं को भी ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए.

नवनीत राणा का कहना था कि हिंदुओं को हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग जानबूझकर बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर देश की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं.

'मैं हिंदुओं से अपील करती हूं...'

नवनीत राणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करती हूं. ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी चार पत्नियां हैं और 19 बच्चे हैं. मैं सुझाव देती हूं कि हिंदुओं को भी कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए.

'30 बच्चों का कोरम पूरा नहीं...'

वह एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी कर रही थीं. राणा ने आगे कहा, मुझे नहीं पता वह मौलाना हैं या कोई और, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी चार पत्नियां हैं और 19 बच्चे हैं. वह 30 बच्चों का कोरम पूरा नहीं कर पाए. इनकी योजना ज्यादा बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की है. तो फिर हम सिर्फ एक बच्चे पर क्यों संतुष्ट रहें. हमें भी तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए.

नवनीत के इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहराने की संभावना जताई जा रही है.

इसी दौरान नवनीत राणा ने मुंबई महानगरपालिका चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के संभावित गठबंधन की संभावनाओं को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच किसी मजबूत राजनीतिक गठजोड़ की संभावना नहीं दिखती.

नवनीत राणा का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है.

