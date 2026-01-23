scorecardresearch
 
प्राइवेट स्कूल वैन में 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़, बदलापुर में आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

महाराष्ट्र के बदलापुर में एक प्राइवेट स्कूल वैन के ड्राइवर पर चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कल्याण कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. जांच में वैन के नियमों के उल्लंघन की भी पुष्टि हुई है, जिस पर आरटीओ ने जुर्माना लगाया.

आरोपी को 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा.(Photo: Screengrab)
आरोपी को 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा.(Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के बदलापुर से एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक निजी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाली प्री-प्राइमरी की चार साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा कथित रूप से छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. 

वहीं, आरोपी को कल्याण कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस रिमांड मंजूर की है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, इसी वजह से आरोपी को रिमांड पर लिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: बदलापुर यौन शोषण मामले के आरोपी को BJP ने बनाया पार्षद, बवाल के बाद ले लिया इस्तीफा

बच्ची देर से पहुंची घर, पूछताछ में सामने आई आपबीती

घटना गुरुवार दोपहर की है. जब बच्ची तय समय पर करीब 12:30 बजे घर नहीं पहुंची तो परिवार वाले घबरा गए. लगभग एक घंटे की देरी के बाद जब बच्ची घर पहुंची, तो वह डरी और सहमी हुई थी. पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन परिजनों के बार-बार पूछने पर उसने स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा गलत हरकत किए जाने की जानकारी दी.

इसके बाद गुस्साए परिजनों ने पहले स्कूल प्रबंधन से शिकायत की और फिर स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया.

लोगों का गुस्सा फूटा, वैन में की गई तोड़फोड़

घटना की खबर फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुस्साए लोगों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ भी की. जांच के दौरान एक और गंभीर लापरवाही सामने आई. जिस स्कूल वैन से बच्चों को ले जाया जा रहा था, वह प्राइवेट नंबर प्लेट पर चल रही थी.

आरटीओ नियमों के अनुसार स्कूल बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के लिए पीली नंबर प्लेट और टी-परमिट जरूरी होता है. नियमों के उल्लंघन पर आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

पहले भी दहला चुका है बदलापुर, सुरक्षा पर फिर सवाल

गौरतलब है कि अगस्त 2024 में इसी बदलापुर में एक चार साल की बच्ची के साथ स्कूल कर्मचारी अक्षय शिंदे ने दरिंदगी की थी. उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था. बाद में आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था. इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्कूल वैन में दोबारा ऐसी वारदात सामने आना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

विक्टिम के वकील एमडी पांडे ने इसे पोक्सो का गंभीर मामला बताया है. वहीं समाजसेविका संगीता चेंदावरकर ने शिक्षण विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूलों और अवैध स्कूल वैन की जांच जरूरी है.

पुलिस जांच जारी, कई पहलुओं की हो रही पड़ताल

बदलापुर के एसीपी शैलेश काले ने बताया कि बच्ची के साथ अत्याचार का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी गिरफ्तार है और बच्ची की मेडिकल जांच कराई जा रही है. यह घटना स्कूल वैन में हुई है, वैन प्राइवेट थी और स्कूल से एग्रीमेंट में थी, जिसकी जांच की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने दोपहर ढाई बजे के आसपास बच्ची के साथ गलत हरकत की. फिलहाल स्कूल प्रबंधन, आरटीओ और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
