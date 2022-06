मध्य प्रदेश: एम्बुलेंस नहीं मिली तो चार साल की भतीजी का शव कंधे पर लेकर घर पहुंचा चाचा, VIDEO

मध्य प्रदेश से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक शख्स अपनी चार साल की भतीजी का शव कंधे पर घर ले जाने को मजबूर हो गया. उसने एम्बुलेंस के लिए अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो शख्स अपनी भतीजी का शव कंधे पर रखकर घर की ओर निकल पड़ा.

जब कुछ लोगों ने शख्स को बच्ची के शव को कंधे पर पैदल ले जाते देखा तो इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

Madhya Pradesh | A man carried his four-year-old niece's dead body on his shoulders in Buxwaha of Chhattrpur in the absence of a hearse van



I will talk to the concerned CMO and officials in this regard: Dr Vijay Pathoria, Chief Medical Officer, Chhatarpur (08.06)