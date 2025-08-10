scorecardresearch
 

Feedback

'असम के CM हिमंत बिस्वा को पुलिस अफसर ने की फंसाने की साजिश' मरांडी का बड़ा दावा, बोले- मेरे पास हैं सबूत

झारखंड भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है. मरांडी ने कहा कि झारखंड के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को साजिशन फंसाने की कोशिश की.

Advertisement
X
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Photo: ITG)
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Photo: ITG)

झारखंड में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को फंसाने की साजिश रचने का एक बड़ा दावा सामने आया है.झारखंड भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी.

मरांडी ने कहा है कि वह जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा सबूतों के साथ करेंगे.मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को दिल्ली और गुवाहाटी भेजा, ताकि वह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक साजिश में फंसा सके.

 मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछा कि क्या यह सब उनकी जानकारी में हो रहा था? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी ऊंचे पद के लालच में इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है, तो वह भविष्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ भी ऐसा कर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Babulals accusation: Threat to life, conspiracy to defame character.
'मेरी हत्या और चरित्र हनन की दी गई सुपारी', बाबूलाल मरांडी के गंभीर आरोप 
The Jharkhand government is under fire from Marandi, facing allegations of constitutional crisis.
झारखंड: 'सरकार ने संस्थाओं को पंगु बना दिया', बाबूलाल मरांडी का आरोप 
राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और सोनिया गांधी
'अपनी जेब से दें ना, टैक्सपेयर का पैसा क्यों?' नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देकर घिर गई झारखंड-हिमाचल सरकार 
JAC Paper Leak Jharkhand Opposition Demands CBI Probe
झारखंड में JAC पेपर लीक से छात्र परेशान, विपक्ष ने सरकार को घेरा 
Dhanbad School Marandi Reacts
धनबाद स्कूल मामले में प्रिंसिपल को लेकर क्या बोले झारखंड BJP प्रदेश अध्यक्ष? देखें 

यह भी पढ़ें: 'मेरी हत्या और चरित्र हनन की दी गई सुपारी', BJP नेता बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप

Advertisement

असम के मुख्यमंत्री का दावा
बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि यह एक "राजनीतिक साजिश" हो सकती है. उन्होंने बताया कि दो महिलाएं उनके कार्यालय में आई थीं, जिनमें से एक असम की थी और वे संदिग्ध तरीके से बात कर रही थीं.

सरमा ने कहा कि उन्होंने उन महिलाओं से सामान्य तरीके से बात की और उन्हें वापस भेज दिया. उन्होंने यह भी कहा कि वह मरांडी से इस बारे में बात करेंगे ताकि पूरे मामले का पता लगाया जा सके.

मरांडी ने की जांच की मांग

वहीं बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से यह भी पूछा कि अगर कोई अधिकारी पद और पैसों के लालच में इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ साजिश रच सकता है, तो वह उनके खिलाफ भी ऐसा कर सकता है. उन्होंने सोरेन को सलाह दी कि वे इस मामले की विस्तृत जांच कराएं और कहा कि अगर उन्हें जानकारी नहीं है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: फैक्ट चेक: विपक्ष में रहते हुए की थी झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी की आलोचना, अभी नहीं

कांग्रेस ने आरोपों को बताया निराधार
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने बाबूलाल मरांडी के इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. दुबे ने कहा कि मरांडी का बयान "बेतुका और आधारहीन" है और यह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है. 

Advertisement

दुबे ने मरांडी से सबूत सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड की प्रगतिशील सरकार की छवि को धूमिल करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी.

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement