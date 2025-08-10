'असम के CM हिमंत बिस्वा को पुलिस अफसर ने की फंसाने की साजिश' मरांडी का बड़ा दावा, बोले- मेरे पास हैं सबूत

झारखंड में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को फंसाने की साजिश रचने का एक बड़ा दावा सामने आया है.झारखंड भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी.

मरांडी ने कहा है कि वह जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा सबूतों के साथ करेंगे.मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को दिल्ली और गुवाहाटी भेजा, ताकि वह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक साजिश में फंसा सके.

मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछा कि क्या यह सब उनकी जानकारी में हो रहा था? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी ऊंचे पद के लालच में इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है, तो वह भविष्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ भी ऐसा कर सकता है.

असम के मुख्यमंत्री का दावा

बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि यह एक "राजनीतिक साजिश" हो सकती है. उन्होंने बताया कि दो महिलाएं उनके कार्यालय में आई थीं, जिनमें से एक असम की थी और वे संदिग्ध तरीके से बात कर रही थीं.

सरमा ने कहा कि उन्होंने उन महिलाओं से सामान्य तरीके से बात की और उन्हें वापस भेज दिया. उन्होंने यह भी कहा कि वह मरांडी से इस बारे में बात करेंगे ताकि पूरे मामले का पता लगाया जा सके.

मरांडी ने की जांच की मांग

वहीं बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से यह भी पूछा कि अगर कोई अधिकारी पद और पैसों के लालच में इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ साजिश रच सकता है, तो वह उनके खिलाफ भी ऐसा कर सकता है. उन्होंने सोरेन को सलाह दी कि वे इस मामले की विस्तृत जांच कराएं और कहा कि अगर उन्हें जानकारी नहीं है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क कर सकते हैं.

कांग्रेस ने आरोपों को बताया निराधार

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने बाबूलाल मरांडी के इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. दुबे ने कहा कि मरांडी का बयान "बेतुका और आधारहीन" है और यह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है.

दुबे ने मरांडी से सबूत सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड की प्रगतिशील सरकार की छवि को धूमिल करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी.

