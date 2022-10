Train Derailed: धनबाद में कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतरे, कई ट्रेनों का बदला रूट

Coal loaded good train derailed: झारखंड के धनबाद के कोडरमा और मानपुर रेलवे खंड के बीच गुरपा स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे आज (बुधवार), 26 अक्टूबर को सुबह 6.24 बजे पटरी से उतर गए. इससे अप और डाउन लाइन पर रेल यातायात बाधित हुआ है. मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद रूट बदलकर ट्रेनों का परिचालन कराया गया. हालांकि, मालगाड़ी होने के कारण इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

53 wagons of a coal-laden goods train derailed at Gurpa station between Koderma and Manpur railway section of Dhanbad division at 6.24 am today, resulting in disruption of rail traffic on Up and Down lines. There have been no casualties in the incident: East Central Railway pic.twitter.com/xc49NUicmB