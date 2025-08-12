scorecardresearch
 

झारखंड: पति ने विवाद के बाद पत्नी का सिर दीवार से पटका, मौके पर मौत, आरोपी गिरफ्तार

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जोइगीसोल गांव में मंगलवार तड़के पति ने विवाद के बाद पत्नी की सिर दीवार से पटककर हत्या कर दी. मृतका की पहचान जानकी कुमारी के रूप में हुई है. आरोपी अब्दुल क़ासिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस यह जांच कर रही है कि दोनों शादीशुदा थे या लिव-इन में रह रहे थे.

पत्नी की सिर दीवार से पटककर की हत्या.(Photo: Representational)
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पति ने कथित तौर पर पत्नी की सिर दीवार से पटककर हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पेस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

दरअसल, यह घटना जोइगीसोल गांव में हुई. पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी मुद्दे पर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी अब्दुल क़ासिम ने पत्नी जानकी कुमारी का सिर जोर से दीवार में दे मारा. गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. सुबह घटना के दौरान महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ऋषभ गर्ग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी अब्दुल क़ासिम को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था, जो इस घातक घटना का कारण बना. एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस यह जांच कर रही है कि दोनों ने औपचारिक रूप से शादी की थी या लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. 

जानकारी के अनुसार, मृतका जानकी कुमारी करीब तीन महीने पहले अब्दुल क़ासिम के साथ घर से भाग आई थी. यह भी जांच का विषय है कि मृतका नाबालिग थी या नहीं. वहीं, इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों ने इसे बेहद दुखद बताया और महिला की मौत पर आक्रोश व्यक्त किया. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

