झारखंडः हीरामन ने विलुप्त हो रहे कोरवा समुदाय की भाषा के लिए तैयार किया शब्दकोश, पीएम ने की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने ‘मन की बात’ में झारखंड के युवक हीरामन कोरवा का नाम लिया, जिनके बारे में पहले ज्यादा नहीं सुना गया था. हीरामन ने 12 साल की जीतोड़ मेहनत के बाद कोरवा (कोरबा) भाषा में 6,000 शब्दों का शब्दकोश (डिक्शनरी) तैयार किया है. इनमें आम जीवन में प्रति दिन इस्तेमाल किए जाने वाले कोरवा भाषा के शब्द हैं. कोरवा समुदाय विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है. अपने आदिवासी समुदाय के हित में कोरवा भाषा को जीवित रखने के लिए हीरामन के काम की पीएम मोदी ने तारीफ की और इसे देश के लिए मिसाल बताया.

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में जैसे ही गढ़वा जिले के रंका वन क्षेत्र के आदिवासी इलाके सिजो गांव की बात की तो गढ़वा के लोग उत्साहित हो गए. वहीं हीरामन को जब इसकी जानकारी लगी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बता दें कि हीरामन का सिजो गांव घने जंगल में स्थित है. 'आजतक' ने इस गांव में पहुंच कर वहां की जमीनी स्थिति का जायजा लिया.

Delicious in taste, combined with the warmth of the people of Kashmir!



The Kesar from Kashmir is a fine treat.



Be vocal for local, purchase saffron from Kashmir. #MannKiBaat pic.twitter.com/20TYD6U8gO