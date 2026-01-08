scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जंगली हाथी के हमले में घर के बाहर शख्स की दर्दनाक मौत, बचाने की कोशिश में पत्नी घायल

झारखंड के हजारीबाग जिले में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. गांव में घुसे हाथी ने देर रात इस घटना को अंजाम दिया. लगातार हाथी की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में दहशत और वन विभाग के प्रति आक्रोश है.

Advertisement
X
जंगली हाथी के हमले में शख्स की दर्दनाक मौत, बचाने की कोशिश में पत्नी घायल (Photo: itg)
जंगली हाथी के हमले में शख्स की दर्दनाक मौत, बचाने की कोशिश में पत्नी घायल (Photo: itg)

झारखंड में हजारीबाग जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चुटियारो गांव में बुधवार देर रात करीब 11 बजे जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी कई दिनों से इलाके में घूम रहा था. बुधवार रात अचानक हाथी चुटियारो गांव में घुस आया. इसी दौरान घर के बाहर मौजूद एक व्यक्ति हाथी की चपेट में आ गया. हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पति को बचाने की कोशिश में उसकी पत्नी भी हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि जंगली हाथी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा था, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. 

सम्बंधित ख़बरें

elephant
पत्नी के सामने तड़पकर दम तोड़ गए पति और दो बेटियां, घर में घुसकर हाथी ने रौंदा
दो लोग गंभीर रूप से घायल.(Photo: Representational)
भूखा हाथी गांव में घुसा, युवक बना शिकार और सड़क पर पटक-पटककर मार डाला
Hazaribagh Jharkhand winter cold wave
कड़ाके की ठंड में रातभर ठिठुरने को मजबूर झारखंड के मजदूर, नहीं मिल रही कोई मदद
20 किलो डोडा, विदेशी शराब और 2 किलो अफीम बरामद.(Photo: Representational)
झारखंड में नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार... 65 लाख की ड्रग्स और शराब जब्त
हजारीबाग से 6 बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Representational )
डॉक्टर से 10 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर घर पर फायरिंग... 6 बदमाश गिरफ्तार
Advertisement

लोगों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने की मांग की है. फिलहाल मुफ्फसिल थाना पुलिस और वन विभाग की टीम घटना की जानकारी जुटा रही है. प्रशासन ने लोगों से रात के समय सतर्क रहने और हाथी दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement