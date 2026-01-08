जंगली हाथी के हमले में घर के बाहर शख्स की दर्दनाक मौत, बचाने की कोशिश में पत्नी घायल

झारखंड में हजारीबाग जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चुटियारो गांव में बुधवार देर रात करीब 11 बजे जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी कई दिनों से इलाके में घूम रहा था. बुधवार रात अचानक हाथी चुटियारो गांव में घुस आया. इसी दौरान घर के बाहर मौजूद एक व्यक्ति हाथी की चपेट में आ गया. हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पति को बचाने की कोशिश में उसकी पत्नी भी हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि जंगली हाथी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा था, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

लोगों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने की मांग की है. फिलहाल मुफ्फसिल थाना पुलिस और वन विभाग की टीम घटना की जानकारी जुटा रही है. प्रशासन ने लोगों से रात के समय सतर्क रहने और हाथी दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है.

