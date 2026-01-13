'मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं', राजौरी में पूर्व सैनिक रैली के दौरान भावुक हुए मंत्री सतीश शर्मा

जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा मंगलवार को राजौरी में आयोजित 10वें 'सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस' (Veterans' Day) के अवसर पर अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो गए. भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा आयोजित इस मेगा रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शर्मा ने नम आंखों से देश की रक्षा में सैनिकों के बलिदान को नमन किया.

और पढ़ें

दरअसल, भारतीय सेना ने सीमा जिले राजौरी में दो दिवसीय मेगा पूर्व सैनिक रैली के साथ 10वें वेटरन्स डे समारोह की शुरुआत की. यह आयोजन सेना की नॉर्दर्न कमांड की ओर से राजौरी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (ALG) में किया गया, जो नियंत्रण रेखा (LoC) के बेहद करीब स्थित है. यह स्थल ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व भी रखता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी गोलाबारी में कई नागरिक शहीद हुए थे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा थे. इस मौके पर व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पी. के. मिश्रा सहित सेना, पुलिस, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

अपने संबोधन में सतीश शर्मा ने नम आंखों से कहा, “मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं. मेरे पिता मदन लाल शर्मा ने पहली जम्मू-कश्मीर राइफल्स में सेवा दी थी. यहां आकर भावनाएं उमड़ आईं. हमारे सैनिकों की वजह से ही देश सुरक्षित है और सीमाएं मजबूत हैं.” उन्होंने पूर्व सैनिकों को समाज का अमूल्य स्तंभ बताते हुए भारतीय सेना की जमकर सराहना की.

Advertisement

मंत्री ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सेना का आभार जताते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल सीमाओं की रक्षा में परिवार से दूर बिताए, उनके सम्मान और कल्याण के लिए ऐसे प्रयास लगातार होने चाहिए.

उन्होंने रैली के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के वितरण और डिजिटल सुविधाओं के शुभारंभ की भी सराहना की. शर्मा ने कहा कि नई ऐप और कल्याणकारी योजनाओं से पूर्व सैनिकों को पेंशन और सेवा से जुड़ी सुविधाओं में बड़ी सहूलियत मिलेगी.

सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, चिकित्सा और सामाजिक सहायता को और मजबूत किया जाएगा. उन्होंने लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दीं.

रैली में नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से हजारों पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिजन शामिल हुए. इस दौरान पेंशन, कल्याण, शिकायत निवारण और सहायता से जुड़े कई स्टॉल लगाए गए. साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, मोबाइल स्कूटर और ई-रिक्शा वितरित किए गए तथा वीरांगना सेवा केंद्र हेल्पलाइन का डिजिटल शुभारंभ किया गया.

---- समाप्त ----